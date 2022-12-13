板信商業銀行與致理科技大學今（13）日舉辦助學合作備忘錄簽約儀式，板信商銀並捐贈50萬元，提供該校作為經濟情況需要協助的學子購買教科書及報名考證照之用，助其完成學業，順利進入職場工作。

致理科大近年積極推動「經濟不利助學榕園幼苗茁壯計畫」，以「助學翻轉、成就夢想」的概念，協助經濟不利學生完成學業，校方的理念獲得板信商銀董事長張明道認同，以實際行動給予支持，捐贈50萬元獎助學金。

板信商銀與致理科大今天簽訂助學合作備忘錄，主要目的在照顧經濟不利學生，以學習取代工讀的輔導機制，提供獎助學金，讓這些學生得以兼顧課業與生活所需，無後顧之憂完成學業，順利進入職場工作。

致理科大校長陳珠龍表示，非常感謝板信商銀善盡社會責任，該校有許多經濟不利的學生將因此受惠。雙方長期以來是友好合作夥伴，板信商銀提供實習及就業機會，讓致理畢業生得以幸福就業，近3年來提供80個職缺機會，總計孕育約170位的致理校友在這個幸福企業成長發展。

板信商銀表示，板信致力於打造全方位金融專業與創新團隊，自創立以來便秉持著「誠信、務實、創新」的理念服務大眾，並持續以穩健經營之方式提昇資產品質。板信的理念與致理的校訓「誠信精勤」及致理學子務實創新的態度相輔相成，共同打造了共好的品牌口碑。