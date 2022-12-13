2022即將迎來尾聲，持續在口味與包裝藝術上展現創意巧思的青鳥旅行，看準春節商機推新作「曙光序曲」系列春節禮盒，外觀結合黎明曙光與生肖主題，以油畫筆觸繪出「卯兔」探出花叢、迎接希望曙光的生動畫面，為收禮的親朋好友送上滿滿祝福。限量禮盒已於全通路開始販售，2023年1月4日前於官網及全台門市預購皆享有早鳥優惠，提前出貨再加碼贈送12入經典禮盒乙盒，消費達門檻更有機會獲得品牌限量紅包袋。

青鳥旅行以曙光與兔年為主題，推出「曙光序曲」系列春節禮盒。生肖「兔」對應十二地支中的卯時，而十二時辰中卯時是指早晨5點至7點的黎明時間，代表春意、充滿無限生機，因此盒蓋上的「卯兔」從花叢中探出，也表示春意來臨。

「曙光序曲」系列春節禮盒不只是獻上美好寓意，三款限量綜合禮盒收錄品牌經典鹹香的肉鬆、花生粒粒蛋捲，與融入巧克力與多款茶香風味的真巧系列，多種創意蛋捲滿足大人小孩味蕾。該系列春節禮盒早鳥活動已開跑，2023年1月4日前於官網及全台門市預購皆享有最低85折優惠，官網下單任選3件「曙光序曲」春節禮盒，享本島免運。