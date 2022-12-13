刑事局日前接獲1名新北市蔡姓古董商報案，指出遭歹徒以120億元芭樂票詐騙100多件古董、藝品及張大千等名家字畫，歹徒還趁他不在家之際闖空門，將他大批古董、字畫偷走，損失上億元；警方調查犯罪集團是天道盟張姓成員，與同夥分別扮演金主、秘書、掮客角色，取得被害人信任後，盜走大量古董、字畫。

警方調查指出，天道盟56歲張姓男子與同夥等6人組成詐欺竊盜犯罪集團，於今年7月時，找上1名在古董界小有名氣的蔡姓收藏家，還佯稱自己與副總統賴清德熟識，是代表賴清德來幫忙收購古董，利用幕後金主為知名黨政要員，欲大量收購珍稀古董及名家字畫。

警方查扣到大批古董、字畫等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

共犯們還分別扮演金主、秘書、掮客等角色，取信被害人後，再把偷來的支票給付，陸續開出數張，總額共120億元的芭樂票，詐騙得手大批古董及張大千、于右任等名家字畫；犯嫌還趁被害人不在家時，闖空門大肆搜刮被害人不願意出售的骨董與字畫。

專案小組經多月蒐證掌握關鍵證據後，發動搜索拘提行動，將張嫌等6人逮捕到案，查扣到古董、藝品、名家字畫共70件及名錶、玉石等贓證物，全案依詐欺、竊盜等罪嫌送辦，並持續追查其他贓物下落。