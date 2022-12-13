印度遊走在美俄之間尋求利益最大化，為了持續購買折價俄油，已經表態不參與歐盟和七大工業國組織（G7）的俄油限價措施，而對於西方對俄油的價格上限，俄羅斯也推出反制行動，近日向印度拋出橄欖枝，要與其合作建造或租賃大型油輪，以規避歐美的保險服務等禁令。

商業內幕報導，根據西方制定的限價措施，運載俄油的船隻無法獲得G7及其盟國的保險和航運服務，除非俄油售價低於他們所制定的價格上限（60美元）。

隨著戰爭爆發，俄油折價出售以應對西方的出口限制，印度趁機大量進口折價俄油，並一躍成為俄油的主要買家。而在西方籌備俄油限價的過程中，印度已經表明不會參與60美元價格上限的限價措施。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周五（9日）在會議上，對印度的決定表示樂見，甚至稱願意給予幫助。俄外交部在聲明中指出，「副總理已提出和印度合作建造或租賃大型油輪，已規避歐盟和英國的保險服務和油輪租賃禁令」。

美國財務部長葉倫（Janet Yellen）11月中旬時表示，美國樂見印度盡可能的購買俄油，甚至高於G7的價格上限，但前提是印度不能使用西方保險、金融和海事服務。