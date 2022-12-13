亞洲大學視傳系學生塗芷妤的作品「Fruit or Fur？」，獲得日本「2022 JAGDA國際學生海報獎」、「2022-TAIWAN TOP STAR視覺設計獎」雙料金獎。亞大副校長陳啓雄今天表示，日本「JAGDA國際學生海報獎」今年有多達24個國家、3110件作品參賽，僅25件獲獎，能獲金獎是台灣參賽作品的最高榮譽。

亞大副校長暨創意設計學院院長陳啓雄表示，JAGDA國際學生海報獎主要在挖掘和表彰世界各地的優秀青年設計人才，推動平面設計發展，今年有24個國家、3110件作品參賽，由世界知名設計師組成評審團，選出25件獲獎作品，能獲得金獎是台灣參賽作品中的最高榮譽。

視傳系主任陸蕙萍指出，塗芷妤的得獎作品點出人們炫耀財富時，促成了慘絕人寰的動物殺戮行為，具有拒絕殘暴時尚與奢華的省思；指導老師游明龍則說，從塗的得獎作品可看出「社會關懷」與「永續議題」趨勢，人類應該尊重萬物，並與動物和平共存。

塗芷妤表示，作品「Fruit or Fur？」的創作理念來自於每年皮草工業剝奪走數千萬動物性命，她將人類剝奪動物皮毛有如削水果一般，讓人觸目心驚，人類傷害動物已成日常。

她並表示，能獲雙料金獎肯定十分感動，作品製作相當不易，從一開始的主題選擇到最後成品的產出，經歷了無數次的討論及思辨，在不斷的打磨及努力下才有這樣的結果，感謝老師的不放棄和教導。