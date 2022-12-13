口畫家陳華國高職畢業搭計程車發生車禍，導致頸部以下全癱瘓，所幸他不放棄堅持作畫。（賴佑維攝）

林口長庚醫院10日至25日在A8藝文中心舉辦身障畫作展覽，13日開幕。25名口足畫家展出34件作品。口畫家們以自身經驗，希望透過畫作將畫家勇於面對人生逆境的精神傳達給大眾，藉此鼓舞每個人勇於面對生命中的挫折。

長庚醫療體系共計聘任21位身障畫家，提供他們穩定的工作收入，讓努力突破身體限制的身障畫家克服困難與考驗，此次在A8 藝文中心展出畫作。院方也說，2009年起聘任身障畫家，至今已有21人，收藏作品2500多幅，在醫院各角落展出，溫暖且有生命力的畫作，獲得醫護及民眾好評。

陳華國19歲高職畢業搭乘計程車時，因為司機超速，行駛中車輛撞上安全島。在副駕駛座的陳華國衝擊最大，清醒後發現頸部以下全部癱瘓。起初陳華國不願面對改變，一心尋死，但是母親不放棄陪伴，他也努力習慣，也在親友陪伴下，開始走出低潮。

另名畫家李良俊說，自幼為分攤家計考取憲校專班，退伍後到農會服務，也順利當上主管職，不過因為車禍導致頸椎嚴重受傷造成四肢癱瘓，一開始無法接受，但是在妻子和孩子鼓勵下，開始接受自己身體殘缺。

李良俊說，原本對畫畫一點興趣都沒有，但是妻子半推半就下，開始練習。而第一幅畫作出來後，他自己也覺得不錯。不過李良俊也說，畫了3年多，發現賣不太出去，一度自己迷茫。後來長庚徵選畫家，老師也鼓勵他參加，順利通過徵選，使他對畫畫更有目標，也是他持續走下去的動力。