吳怡農代表民進黨投入台北市立委補選至今，歷經兩個禮拜的調整期，但不少得罪媒體及黨內言行已備受爭議。媒體人張禹宣直批，吳怡農長達2年多的沉潛，傲慢與偏執卻絲毫不變，連親綠媒體都挺不下去。松山機場政策先打臉了陳時中，還遭致黨內立委前輩的反對，卻仍悶著頭幹到底。媒體、組織、黨內同志全數得罪光，唯獨身邊滿滿的網軍側翼圍繞，說的漂亮不打負面選舉，唯一不敢檢討的就是造謠抹黑的側翼網軍。

「紈袴子弟的傲慢，吳怡農的自斷手腳。」張禹宣今(13日)在臉書發文表示，吳怡農從過去參選民進黨台北市黨部主委時遲到30分鐘、第一次初登場遲到1小時，記者會延後，到今日上黃光芹的「直播」再度遲到9分鐘。到達現場後甚至漫不經心的問：「喔，是喔、是直播喔？」連自己的行程都沒打算搞清也不在乎，讓黃光芹不斷打圓場。隨後，吳怡農好整以暇的整理儀容後，再裝沒事的問一句「你好嗎」，讓黃光芹瞬間語塞。

張禹宣提到，即便自媒體的興起，政治人物最為關鍵的命脈，絕對是「媒體」。但吳怡農別說尊重，從頭到尾都展現十足的傲慢與輕視，天真的以為是「媒體需要他」，而非「他需要媒體」，搞到最後就是連親綠媒體都挺不下去，甚至是反轉立場狠狠修理。

其次，吳怡農的傲慢，得罪第二個不該得罪的，就是「組織」。從起手式喊出「不用看板」就已經引爆，不談多少同志表示憂慮勸言，吳怡農依然故我，地方上多少敲定的人情世故，都因為他的固執做不了人，更遑論事後再對黃承國大力切割、對趙映光開炮，自己的老大被羞辱，底下的樁腳不可能甘願當塑膠，還替人抬轎。

最後則是「黨內同志」，吳怡農光松山機場的政策，先打臉了陳時中不說，還遭致黨內立委前輩的反對，卻仍悶著頭幹到底。交通部甚至都提出「三項難題」，暗示的非常明顯。只是顧及黨內顏面不好打臉，吳怡農到今日卻依然堅持。平心而論，吳怡農為何始終孤軍奮戰，甚至連大人都袖手旁觀，不就是自己造的業。

張禹宣強調，媒體、組織、黨內同志全數得罪光，吳怡農自命清高的理由是要打乾淨的選舉，但唯獨他身邊的卻是滿滿的網軍與側翼圍繞，說的滿口漂亮不打負面選舉，主帥不弄髒手讓側翼效勞，四處咬人造謠抹黑，也難怪吳怡農說要檢討黨內老半天，唯一不敢檢討的就是「網軍」。