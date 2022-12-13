2022年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮將於12月16日舉辦，屆時會公開表揚2022伯明罕世界運動會及2022世界中學生運動會等，共20項綜合及單項國際運動賽事獲獎選手及績優運動科學研究，包括2021年拳擊世錦賽金牌得主林郁婷、舉重女神郭婞淳、射箭世錦賽奪牌選手魏均珩、余冠燐等多名菁英選手，都會親自出席受獎。

體育署依據「運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法」評選出2022年具實務貢獻及影響力的研究著作，將在16日頒獎典禮頒發21件運動科學研究著作獎勵，其中3件獲得優等獎勵。

獲獎作品中，第1件獲優等講的作品，作者郭癸賓針對羽球競技運動設計開發視覺反應動作訓練系統，協助羽球訓練與監控選手訓練情形，提升羽球步法移動能力與量測的功能；第2件獲獎作品作者林建勳從量化角度釐清過去20年研究週期中，運動員壓力與倦怠之間的關係，此作品具備了深厚的實務應用可能；第3件獲獎作品，作者李孟謙研究補充克菲爾乳酸菌飲料對於提升耐力運動表現與抗疲勞之功效，研究的質與量兼具有創新性與可應用性。

體育署也另頒發甲等5件及佳作13件，表彰教授投入研究的傑出貢獻。

頒獎典禮分為上、下半場進行，上半場將由教育部部長潘文忠及體育署代理署長林騰蛟分別頒發運動科學研究獎勵、世界中學生運動會及世界錦標賽國光體育獎章；下半場將邀請中華奧會主席林鴻道、中華體總會長葉政彥等人頒發伯明罕世界運動會及其餘單項錦標賽國光體育獎章。

中場表演由全明星運動會第4季黃隊MVP─跨欄歌手Zing，演出3首個人單曲，從運動員轉戰演藝圈的Zing，近期人氣直線攀升，相信能為本場活動帶來豐沛的動能。