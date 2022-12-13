主播沐容（左起）、淨淨兒、涓兒、主持人DJ圓圓、林俞汝、主播甜甜劉恬君、詩詩Shih為街頭音樂節開箱解鎖新莊宏匯廣場。（17直播提供）

繽紛歡樂的聖誕佳節即將到來，17直播的人氣實體演唱會《街頭音樂節2》日前成功解鎖全新開唱地點，首次前進新莊最大商場宏匯廣場開唱； 街頭音樂節的主持人DJ圓圓，近來因為剛推出全新動感單曲〈Pasión〉，導致周末常卡到活動必須趕場，只好拜託主播林俞汝Annie代班，同時圓圓也向對方開出「禁止搞笑」的條件，就怕飯碗被搶走。

圓圓在周六場的《街頭音樂節2》現場現身一下子，就將主持交棒由主播林俞汝Annie代班，隨即趕往信義區另一個活動唱新歌開場，圓圓感謝俞汝近來已兩度為她緊急救援代班，直呼俞汝是「代班小天使」，稱讚俞汝主持口條好給人感覺舒服，加上她是台大畢業的頭腦好，節目架構俞汝一定能輕鬆駕馭，俞汝代班主持圓圓沒有擔心或提醒，但兩人主持風格很不同，圓圓自認屬諧星路線熱鬧逗大家開心，俞汝則是屬於知性訪談美女路線，圓圓有唯獨緊張部分說「但她不可以搞笑，搞笑會搶到我的飯碗，她就持續走知性路線就ok了！」

林俞汝兩次代班主持《街頭音樂節2》都做足準備功課，難掩她對節目主持工作的高度興趣，甚至表示若有機會各種類型的節目都會想嘗試，近來主持《街頭音樂節2》看到歌唱主播們站上難得舞台獻聲演出，林俞汝坦言自己也有想找老師認真學唱歌的衝動，但她目前對唱歌還是比較沒自信，如果要她參加《街頭音樂節2》可能唱歌會比主持緊張100倍。