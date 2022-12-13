2019年宜蘭李姓女子到菜園工作，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死，家屬請求宜蘭縣政府賠償188萬7000元，台灣高等院維持一審判決，認定縣府人員沒有怠於執行職務，不須負賠償責任，判決駁回請求，上訴後，最高法院廢棄發回更審。

最高法院指出，高壓電桿的虎頭蜂巢在摘除前，未對該蜂巢為警示行為，公務員是否有怠於職務，與李姓女子死亡是否有因果關係，二審未加以調查，因此廢棄發回更審、調查釐清。

家屬指控，宜蘭市慈航路500巷某房屋附近之高壓電桿上有虎頭蜂巢(下稱系爭蜂巢)，民眾在2019年6月29日通報縣政府農業處，該處雖派員到場，惟未立即摘除，亦未另為任何處置，致李女未見任何警示，誤入虎頭蜂攻擊範圍遭蜂螫致死。

一審及二審都認為，縣府可依個案情況裁量有無「即時處置之必要」，現場人員當下判斷沒有立即人命危害，且需台電公司配合斷電、無法立即摘除並無怠於執行職務，因不符國賠要件，駁回家屬的請求，但遭最高法院廢棄。