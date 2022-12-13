選舉落幕，各縣市議會正副議長之爭隨之展開，國民黨花蓮縣黨部今邀集下屆縣議員討論，確定提名吳東昇參選議長，並授權決定副議長人選。吳表示，副手不排除任何可能，會盡快時間決定。現任黨籍議長張峻因黨內「排黑」加上未如期繳回調查表參選資格確定取消，但他仍強調自己會選到底。

花蓮縣議會33席次，國民黨此次拿下18席，民進黨3席，民眾黨1席，無黨籍11席。藍營內原先有吳東昇、吳建志與張正治3名議員有意參選議長，經縣黨部召集黨內議員進行座談會，吳、張2人決定讓賢，由吳東昇代表國民黨投入議長之爭，並獲15名出席議員一致舉手贊成，同時也授權吳選擇副議長人選。

針對心中是否已有副議長人選，吳東昇說自己還未有具體想法，不過會在最短期間內決定，並徵詢黨員同志多數同意和支持，提出最適合的人選。他強調，未來副手人選不限黨內同志，也有黨外合作空間，因此「不會排除任何可能」，就算不是國民黨，只要過去在議會表現良好，也可能會尋求相互搭配員。

現任議長張峻投入議員選戰，因黨內「排黑條款」未獲提名，獲黨中央同意「報備」以無黨籍參選，當選後便回歸藍營，表態爭取議長連任，但最後因「程序與資格要件不符」被取消資格，不過他仍強調自己會參選到底，並積極爭取其他議員的支持。

由於吳東昇曾退出國民黨，今年因同舟計畫回復黨籍，對此，曾任縣黨部主委的張峻認為，自己一直是最忠貞的黨員，對黨盡心盡力，如今卻遭到黨部霸凌，且4年議長任內，非常照顧所有議員權益，更勇於捍衛議會尊嚴，相信同僚心中都有定見，會積極爭取其他議員支持。