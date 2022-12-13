準台北市長蔣萬安在九合一大選之前辭去立委，台北市第三選區的立委空缺將在明年1月8日補選，從《TVBS》最新民調可以看到，王鴻薇以46%支持度領跑，吳怡農則只有38%的支持度；中間選民部分，王鴻薇也獲得近五成民眾的青睞，大幅領先吳怡農的二成三。台北市議員徐巧芯在節目《大新聞大爆掛》分析，現在即便是正副總統出來輔選，對吳怡農來說也未必是加分。

徐巧芯指出，最近綠營不斷釋出訊息，稱邱義仁、謝佩芬會出來幫吳怡農助選，但這應該是在幫他壯膽和壯聲勢，不要讓外界覺得吳怡農人設破裂，像陳時中選台北市長一樣持續探底。

徐巧芯分析賴清德(左)跟蔡英文(右)輔選吳怡農的效益。（中時資料照）

至於總統蔡英文會不會幫吳怡農助選，徐巧芯認為，就算她本來還有考慮要去，但同台時被問到「松山機場遷移，總統專機被犧牲」這件事，就算當場都不回答，兩人也只能掛著尷尬而不失禮貌的微笑，最後結果只是幫對手王鴻薇加分，那還不如不要去。

如果是副總統賴清德出來挺吳怡農呢？徐巧芯回應，不好意思，賴清德在台北沒有什麼樁腳，台北市、中山區的樁腳都是英系的，你找了賴清德幫你，新聞媒體會有些畫面沒有錯，但地方要角、英系人馬會不會不爽呢？當吳怡農跟英系打成現在這樣，其實他選情基本上就掛了。