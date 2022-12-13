國民黨嘉義市長候選人黃敏惠（左二）啟動陸地作戰模式，今上午與雲林縣長張麗善（左一）、前立法委員柯志恩（右二）一同掃街拜票。（黃敏惠競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

黃敏惠暗諷，選舉到了，選舉支票一直開，選舉過後跳票的一大堆。（黃敏惠競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長選前倒數5天，國民黨嘉義市長候選人黃敏惠開啟陸地作戰模式，集中火力連續3天進行車隊掃街拜票，今黨籍要角包括雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、立委曾銘宗、翁重鈞等人紛紛來站台，面對對手一再推社福政見、開支票，黃敏惠暗諷，選舉到了，選舉支票一直開，選舉過後跳票的一大堆！

黃敏惠連續3天車隊掃街拜票，分上下午場次邀請國民黨重要人士前來助陣，共朝勝選目標邁進，今上午由張麗善、前立法委員柯志恩打頭陣，合體黃敏惠一同向民眾催票，下午合體徐榛蔚，曾銘宗、翁重鈞、吳志揚等人，晚間再到中山路步行拜票，明天上午國民黨主席朱立倫等人為黃敏惠輔選，下午新北市長侯友宜再度到嘉義市，與黃敏惠一同車隊掃街。

下午被問到對手民進黨嘉義市長候選人李俊俋的愛心敬老卡政見，黃敏惠說，選舉到了，選舉支票一直開，選舉過後跳票的一大堆，強調只要市民有需要的一定做，而且也一直很努力在做。

黃敏惠進一步舉例，總統曾經來嘉義市承諾鐵路高架化全額中央負擔，但是又跳票，地方不但要負擔38億3，現在還要增加9.8億，等於市民要多負擔將近50億，行政院長也曾來嘉義市開過肉品市場現代化設施，中央全額補助的支票，最後還是要地方負擔2400萬。黃敏惠強調，舉這些例子是要告訴鄉親，自己的故鄉自己顧，嘉義的未來也要自己拚。