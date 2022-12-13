台灣名店佳德鳳梨酥近日遭大陸禁止進口，傳出大陸要求補件時提出交出鳳梨酥配比，佳德因此決定不補件，也在臉書粉專聲明「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣」，消息曝光後，引發全台熱議。對此，有內行網友說明，其實食品全成分標示是國際標準、並不代表比例，不過各國還有一些細節的小差異。

曾在食品業工作的原PO在PTT發文表示，「食品全成分標示」國際標準都是要全成分標示，依比例由大到小排列，但不用標比例，各國還有一些細節的小差異；大陸的「營養成分表」跟台灣的營養標示類似，都是標示出熱量、蛋白質、碳水化合物等營養素。兩者都不是配方比例，「全成分很接近，但沒有比例」。

原PO提到，原本大陸都是各地方管理報關，跟各國差不多，每次報關就針對食品抽審抽驗，見招拆招．各地海關都有自己的規則，「在廣州報關的文件要求跟上海未必一樣」，目前則是系統升級成中央管理。

面對遭到大陸禁止進口，佳德鳳梨酥傳出被要求補件時疑似遭到刁難，甚至得交出詳細配方比例，涉及商業機密，因此決定放棄補件。食藥署長吳秀梅今證實，大陸確實要求廠商註冊時必須提交產品配方與比例。