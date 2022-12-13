美國通膨數據公布前夕，加權指數13日小幅開高後，早盤維持百點內的狹幅震盪，生技醫療、航運及鋼鐵扮演撐盤要角，然電子持續走軟、金融賣壓湧出，拖累大盤跌點不斷擴大，終場下跌89.63點，收14,522.96點。

台指期下跌64點至14,519點。現貨部分，三大法人賣超122.73億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,122口至3,062口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,052口至5,406口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少5,222口至246口。

永豐期貨指出，從權值股來看，台積電開高走低，終場下跌0.74％，鴻海、瑞昱、台達電同步走弱，而生技族群在大陸解封搶藥、缺藥題材下強勢表態，生達、亞諾法等多檔攻上漲停。

整體來看，台股近期呈現拉回盤整，但類股仍維持輪動格局，後續關注稍晚將公布的美國通膨數據，將影響美股及台股表現。