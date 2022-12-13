近日交通部公告表示，台鐵2024年公司化上路，原本台鐵附屬事業將改由鐵道局核准。立委表示，台鐵改革當以運輸安全為第一優先考量，如果是混水摸魚似地夾帶開發條例偷渡過關，不只沒有對過去重大意外反省，「背後的動機心態更加可惡。」

立法院交通委員會委員、國民黨立委洪孟楷對本報表示，過去審查台鐵公司化條例時，他就一再提醒「公司化不是交通安全唯一解方」，且伴隨而來不一定是交通的專業，而是龐大利益的土地及商場開發。尤其台鐵有許多土地是位於縣市精華地區，一旦公司化後不受國產法等規範，將更可能本末倒置，進一步變成各方派系財團角力的戰場。

洪孟楷說，原本國營鐵路機構申請辦理附屬事業，是由交通部來核準與管理，此次修法改由鐵道局成為台鐵公司的主管機關。他質疑，但鐵道局依然是交通部下轄機關，那麼交通部在移出業務後，又對鐵道局有什麼新的監督作為？爾後鐵道局會否對案件「揣摩上意」？討論鐵道局是否適合管理國營鐵路機構辦理附屬事業同時，交通部更不該因此躲在幕後，而是要出來說清楚。

洪孟楷說，民進黨政府執意要在2024年前推動公司化，到底所圖為何？背後動機可議。他仍然強調，台鐵改革當以運輸安全為第一優先考量，如果是混水摸魚似地夾帶開發條例偷渡過關，這不只沒有對過去重大意外反省，背後的動機心態更加可惡。