張家陞在本季賽事拿下2座MVP。（好看娛樂提供）

郭泓志帶領的黃隊在最新一集的《全明星運動會4》，終於打出久違的三連勝好成績，郭泓志鼓勵與全隊隊員體悟「放鬆打」訣竅，而錢薇娟帶領的藍隊則是飲恨吞下七連敗，一向堅強的錢薇娟也忍不住淚崩，直言快死掉。

由江宏傑帶領的紅隊已確定獲得冠軍賽門票，江宏傑特別感謝紅隊隊員的努力，「滿有信心的，大概70％左右，跟隊員們說放鬆去做，雖然有很大的壓力，但能走到這邊真的很不容易」，本季總冠軍賽明（14日）於台大體育館舉辦，也將頒發最有價值運動員獎等全季重要獎項。

由好看娛樂製作的綜藝節目《嗨！營業中》、《綜藝玩很大》、《全明星運動會》、《綜藝大熱門》幾乎制霸綜藝版圖，強勢佔領主要收視族群。以《綜藝玩很大》為例，開創全台灣第一個出周邊商品的綜藝節目，好收視帶動了周邊商品業績賣到翻天、《全明星運動會》更是破天荒舉辦《全明星運動會巨蛋旗艦演唱會高雄場》，並於上個月也提前佈局結合最新科技的5G技術打造VR《全明星星光運動會》音樂會，透過綜藝IP多元化也拓展了更多的商機。

于成炘也擁有2座MVP。（好看娛樂提供）

曹佑寧是四季比賽中共獲得4座MVP的紀錄保持人。（好看娛樂提供）

好看娛樂副總經理王貞妮分享：「打造強勢IP的關鍵就是製作好看的內容，於此同時我們致力於IP多元發展，用不同的方式和粉絲產生連結增加黏著度，希望激發出更多可能性，成為綜藝娛樂節目的領頭羊，持續做創新的事。《全明星運動會》教大家怎麼面對輸，因為人生更多時候都在輸，面對輸的時候怎麼站起來，當贏的時候也該大方接受表揚，因此在節目中設計了MVP獎座。」

《全明星運動會4》推出MVP獎座造型的一卡通。（好看娛樂提供）

好看娛樂今也宣布將與一卡通公司合作，獨家推出《全明星運動會》MVP獎座立體卡及3隊套卡，「這次MVP獎座立體卡的發想是來自於網友的私訊建議，希望感受選手拿到MVP獎座的精神，以此激勵自己，在創意發想中持續與一卡通討論黏合噴膜等各式工法，耗時一年的時間來回製作出高品質的商品，以等比例縮小的獎座還原製作，本次套卡採限時限量預購，可以一次蒐集紅、藍、黃3隊的卡片與別具意義的MVP立體卡。」