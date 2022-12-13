高雄輕軌下午傳草皮過高，列車捲入造成故障，現正全力搶修中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌傳出包！今日下午4時32分許，輕軌行駛苓雅區C33衛生局站往C34五權國小站間，有廠商在進行除草養護時，疑似草皮過高，以致列車發生草皮捲入車底故障。高捷公司表示，車上50名乘客已在下一車站搭車或改搭其他交通工具，目前極力搶修當中。

今日下午4時32分許，輕軌列車自C33往C34站間，因有廠商在進行除草養護時，疑似草皮過高，導致列車發生草皮捲入車底發生故障，高捷公司立即清車，將車上50名乘客安排至下一車站搭車或改搭其他交通工具，並立即派維修人員到場搶修，並變更運轉模式。

高捷公司表示，事故處理期間，變更運轉模式為C33至C37下行採單線雙向、C37至C24採局部運轉，事故影響路段C32至C33採接駁作業。

高捷公司目前仍緊急搶修中，高雄市捷運局長吳義隆已到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修。