俄烏戰爭進入第10個月，期間有許多相當長時間的戰役，比如馬立波圍城戰(Siege of Mariupol)、北頓內次克防衛戰(Battle of Sievierodonetsk)，戰爭時間都達到一兩個月。不過，仍在戰鬥中的巴赫穆特戰役(Battle of Bakhmut)，從8月戰局上升至今，已經持續了4個月，成為俄烏戰爭最激烈的戰場。

俄羅斯持續攻打巴赫穆特的決心，令許多觀察家感到困惑，相比於其他城市，莫斯科為何要在這座小鎮投入大量資源？ 《莫斯科時報》(The Moscow Times)探討了可能的原因。巴赫穆特坐落在一個巨大的鹽礦上方，在蘇聯時代，以釀酒廠而聞名，產業不算重要，人口也不算豐富，戰前的人口大約7.3萬人。然而，巴赫穆特坐落在一條重要的公路上， 若能奪取巴赫穆特，將為俄羅斯提供一個小型的戰略立足點，向北可進軍烏克蘭控制的斯洛維揚斯克(Sloviansk)，或是對和克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)發動另一波攻勢。

這一點，戰略分析師早就知道，他們所困惑的是，為了奪取這個戰略節點，要是付出過度的的沉重代價，其實並不值得，即使俄軍拿下了，也會耗損他們後續作戰能力。

波蘭國防戰略分析師穆茲卡( Konrad Muzyka) 說：「很難解釋為什麼俄軍要如此兇猛地投入巴赫穆特的戰鬥。」

一個可能原因是，這已不是戰略與戰術的問題，而是意氣之爭，莫斯科不願承認失敗。

穆茲卡說：「在俄羅斯遭遇哈爾科夫的失敗後，他們需要一場可以對內宣傳的成績，竭盡所能奪取巴赫穆特，能夠改善衰頹的士氣問題。」

攻打巴赫穆特的主力部隊包括華格納傭兵軍(Wagner Group)，他們得到俄羅斯砲兵、動員兵和空中力量的支持。 華格納僱傭軍是俄羅斯商人普里戈津( Yevgeny Prigozhin) 籌組，成員包括從俄羅斯監獄招募的數千名僱傭兵，在戰爭爆發後，華格納僱傭軍從幕後走上枱前，逐步為人所知。

到目前為止，俄羅斯部隊在巴赫穆特及其周邊地區發動的正面攻勢，基本上被烏克蘭守軍擊退，因此華格納僱傭軍有不能輸的壓力。倫敦大學學院俄羅斯安全專家加萊奧蒂 (Mark Galeotti) 表示，如果華格納部隊最終奪取巴赫穆特，這將大幅提升該部隊的地位，以及普里戈津在俄羅斯的聲譽。

目前巴赫穆特的情況並不樂觀，數個月的砲擊對這座城市及其基礎設施，造成了嚴重破壞。目前只有不到 1萬名平民還留在這座城市，多數地方已斷水斷電。而且最近幾週，華格納部隊正逐步接近這座城市。

據俄羅斯媒體廿的報導，上個月，俄羅斯部隊已進入巴赫穆特附近的奧皮娜村(Opytne )，但烏克蘭的反擊仍然強烈，俄軍對巴赫穆特沒有後續說法。

穆茲卡認為，即使俄軍打下巴赫穆特，不太可能對整體作戰形勢產生重大影響。