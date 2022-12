俄烏戰爭進入第10個月,期間有許多相當長時間的戰役,比如馬立波圍城戰(Siege of Mariupol)、北頓內次克防衛戰(Battle of Sievierodonetsk),戰爭時間都達到一兩個月。不過,仍在戰鬥中的巴赫穆特戰役(Battle of Bakhmut),從8月戰局上升至今,已經持續了4個月,成為俄烏戰爭最激烈的戰場。

俄羅斯持續攻打巴赫穆特的決心,令許多觀察家感到困惑,相比於其他城市,莫斯科為何要在這座小鎮投入大量資源? 《莫斯科時報》(The Moscow Times)探討了可能的原因。巴赫穆特坐落在一個巨大的鹽礦上方,在蘇聯時代,以釀酒廠而聞名,產業不算重要,人口也不算豐富,戰前的人口大約7.3萬人。然而,巴赫穆特坐落在一條重要的公路上, 若能奪取巴赫穆特,將為俄羅斯提供一個小型的戰略立足點,向北可進軍烏克蘭控制的斯洛維揚斯克(Sloviansk),或是對和克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)發動另一波攻勢。

這一點,戰略分析師早就知道,他們所困惑的是,為了奪取這個戰略節點,要是付出過度的的沉重代價,其實並不值得,即使俄軍拿下了,也會耗損他們後續作戰能力。

波蘭國防戰略分析師穆茲卡( Konrad Muzyka) 說:「很難解釋為什麼俄軍要如此兇猛地投入巴赫穆特的戰鬥。」

一個可能原因是,這已不是戰略與戰術的問題,而是意氣之爭,莫斯科不願承認失敗。

穆茲卡說:「在俄羅斯遭遇哈爾科夫的失敗後,他們需要一場可以對內宣傳的成績,竭盡所能奪取巴赫穆特,能夠改善衰頹的士氣問題。」

攻打巴赫穆特的主力部隊包括華格納傭兵軍(Wagner Group),他們得到俄羅斯砲兵、動員兵和空中力量的支持。 華格納僱傭軍是俄羅斯商人普里戈津( Yevgeny Prigozhin) 籌組,成員包括從俄羅斯監獄招募的數千名僱傭兵,在戰爭爆發後,華格納僱傭軍從幕後走上枱前,逐步為人所知。

到目前為止,俄羅斯部隊在巴赫穆特及其周邊地區發動的正面攻勢,基本上被烏克蘭守軍擊退,因此華格納僱傭軍有不能輸的壓力。倫敦大學學院俄羅斯安全專家加萊奧蒂 (Mark Galeotti) 表示,如果華格納部隊最終奪取巴赫穆特,這將大幅提升該部隊的地位,以及普里戈津在俄羅斯的聲譽。

目前巴赫穆特的情況並不樂觀,數個月的砲擊對這座城市及其基礎設施,造成了嚴重破壞。目前只有不到 1萬名平民還留在這座城市,多數地方已斷水斷電。而且最近幾週,華格納部隊正逐步接近這座城市。

據俄羅斯媒體廿的報導,上個月,俄羅斯部隊已進入巴赫穆特附近的奧皮娜村(Opytne ),但烏克蘭的反擊仍然強烈,俄軍對巴赫穆特沒有後續說法。

穆茲卡認為,即使俄軍打下巴赫穆特,不太可能對整體作戰形勢產生重大影響。