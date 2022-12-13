黃女士牙周病治療前與牙周病治療並植牙後畫面，目前狀況穩定，持續牙周病定期照護中。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

台灣成年人牙周病盛行率8成以上，惟牙周病早期不會有明顯不舒服，一般人常忽略而錯過治療。台南一名57歲黃女士因多顆牙齒鬆動、刷牙易出血被診斷嚴重牙周病，經奇美醫學中心進行全口牙周病治療與人工植牙重建，婦人欣慰說「終於能好好進食了！」

奇美醫學中心牙醫部牙周病科主治醫師曹瑞彬指出，57歲黃女士經全口放射線檢查與牙周檢查後，發現多顆後牙伴隨嚴重牙周骨破壞、鬆動且牙齦出血，醫師先拔除預後無望牙齒，接著全口重建，經全口牙周病治療多時，黃女士刷牙不再容易流血，牙齒也不再動搖，後續藉由牙周再生手術，拯救自然牙與人工植牙相關手術，重建缺失齒列。

黃女士開心說，「終於揮別一口爛牙」！她說，以前只要有骨頭的肉類、較硬的餅乾都不敢吃，「甚至看到就害怕」，接受治療後，終於可以正常飲食，讓她相當珍惜現況。

曹瑞彬說，植牙治療重建缺失牙齒近年來相當普偏，但植牙治療前，若沒有妥善進行牙周病檢查與治療，易導致人工植牙後植體周圍炎，建議民眾進行人工植牙前，應先進行牙周病檢查與治療，才能讓植牙在口內維持健康。

他也說明，植體周圍炎治療不易，即使人工植牙完成後，仍可能因術前沒有治療牙周病或牙周病復發，造成後續人工植牙處流血化膿甚至人工牙根脫落，失敗率很高，因此，植牙治療前，妥善治療治療牙周病、後續定期追蹤照護，才是維持牙齒健康的關鍵。

曹瑞彬指出，牙周病症狀包含牙齦流血、牙齒鬆動、口臭、牙齦膿腫甚至牙齒脫落。但牙周病早期不會造成明顯不舒服，常常被忽略，錯過寶貴治療時間，建議民眾應每半年進行牙齒檢查與洗牙，以利早期發現疾病早期治療。