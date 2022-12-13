南港輪胎（2101）13日公告，法人董事崇神開發改派代表人，由世禾科技董事長陳學聖接替侯嘉騏入列董事會。由於侯嘉騏為國揚集團準接班人，此次調動引發南港與國揚合作生變的外界聯想。

侯嘉騏為國揚創辦人侯西峰的二女兒，目前身兼國揚集團旗下雋揚國際（原中和羊毛工業）董事長、漢神百貨董事長，並擔任高雄全家海神職籃隊的領隊，被外界視為國揚接班人。此次異動格外受到外界關注。

對此，南港主管表示是今天接到法人董事的改派通知，雙方合作正常，沒有太大變化。業界人士也認為，代表國揚的崇神開發仍然是南港的董事，這次只是改派代表人，不代表合作生變，推測很可能是侯嘉騏太忙了，所以改派其他人代表。

此次接替侯嘉騏加入南港董事會的陳學聖，為世禾科技董事長，並非大家熟悉的前立委，今年2月他也曾代表南港，出任泰豐的法人董事代表。

南港名譽董事長林學圃去年底驟逝，林學圃遺孀賴秋貴，引進國揚侯西峰家族協助經營。侯西峰家族透過漢中全球投資、漢神投資和佑神電子遊戲場業等三家公司，合計持股南港12％，並於今年5月的南港董事會改選中，取得二董一獨董，與拿下四董二獨董的林學圃家族形成共治。

其中代表國揚的崇神開發，掌握兩席南港董事，董事會資格並沒有變動，只是代表人變動，除了今天公告的陳學聖接替侯嘉騏，另一代表人則是與侯家友好的傳誠投顧董事長黃銘祐。