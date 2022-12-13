數位發展部（數位部）近日因在臉書宣傳「快一點 Line 點餐客戶服務系統」被網友灌爆，認為資安問題重重卻未解決還在「點麵線」。民進黨立委高嘉瑜今也批評，面對2300萬筆戶政資料外洩、乃至網路簡訊詐騙等民眾關切之事，至今仍不見數位部提出解決之道，卻反將資源優先用在建置外送平台系統。

高嘉瑜指出，今年10月初，她曾發文讚許「數發部與APPLE建立聯繫管道，成功攔阻iMessage詐騙簡訊」；但才過短短不到一個月，10月中就又有多位民眾反應收到多封iMessage詐騙訊息，連她自己也再度收到，疑似死灰復燃。

對此，高嘉瑜也於近日致電詢問數位部原因，但想不到數位部竟回覆：「聯繫管道因外流而被APPLE單方切斷」，並坦承數位部已喪失防堵iMessage詐騙訊息的管道，故只能回歸刑事局165專線處理；而針對為何外流一事，高也於上週質詢數位產業署署長原因，但署長卻是一問三不知，甚至稱iMessage詐騙本來就是刑事局業務，「如此說詞反覆、推卸責任，實在令人傻眼至極！」

高嘉瑜說，就在昨日，數位部粉專PO了一篇宣傳其建置之「快一點 Line 點餐客戶服務系統」，功能則是能讓大家可以在線上直接下單買麵線，引發爭議的是，數位部似乎不知輕重緩急，國人更關切的詐騙簡訊、個資外洩、資安疑慮等未見成效，卻見部長開心宣傳如何線上點麵線。

高嘉瑜表示，數位發展部坐擁200億納稅人血汗錢，且在租金一年7千萬、裝潢費用3千萬的新光大樓豪華辦公室辦公，好不風光；但面對如今2300萬筆戶政資料外洩、乃至網路簡訊詐騙等民眾關切之事，至今仍不見數位部提出解決之道，卻反將資源優先用在建置外送平台系統，也難怪會有網友在底下打趣留言道：「滲透已經是點.線.面了，數發部還在點麵線？」