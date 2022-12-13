摩洛哥球員哈基米在本屆卡達世界盃足球賽，於對西班牙的比賽，在PK大戰使出1976年歐洲足球錦標賽捷克斯洛伐克球員帕尼卡一踢成名的「勺子點球」，為摩洛哥踢進確定勝利的一球，他開心跳起舞來，本屆賽事也被拍到他跑向觀眾席，母親親吻他的溫馨鏡頭，讓父母為了幫助他追逐足球夢所做的犧牲的小故事，也被大家知道。

為了讓家人有較好的生活環境，哈基米的父母在他出生前，就從摩洛哥移居到西班牙，哈基米後來在西班牙出生，母親擔任清潔工、父親是街頭小販，努力養活一家。

而哈基米小時後就展現足球天份，7歲就收到西甲豪門皇家馬德里青訓邀請，他的父親哈山之前接受訪問時透露：「我每天開100公里的車載兒子去皇馬訓練，很高興他的足球生涯在這裡有所發展，看到兒子的成功令我喜悅。」

懂事的哈基米，將雙親為了孩子的付出看在眼裡，努力用成功回報，也不害怕跟大家分享他的家庭背景，「對呀，我來自收入微薄的家庭，母親是清潔人員、父親在街上擺攤，他們為了我放棄一切，甚至為了我只能讓其他手足沒能擁有想要的，現在，我為他們而戰。」