28歲大陸女星張兆藝是童星出道，9歲就在科幻少兒電視劇《快樂星球》中飾演冰檸檬一角，甜美外型讓她獲封劇組「首席美女」，雖然目前沒有繼續拍戲，不過仍有許多粉絲關注她的生活，今年她宣布結婚，隔月就宣布懷孕，近期卻在微博曬出臉部傷勢照，疑似遭到家暴，引起網友擔憂。

張兆藝日前PO文：「沒事的，年輕人，沒人知道妳的痛苦，逃跑就好了，不用再被挨打了，不用再每天都聽到指責了，不是你的錯。你只是從小被打到大罷了，姥姥不會再抱著你哭了，爸爸也逃離這個家了。」她表示希望和老公孩子快樂過完這輩子，沒有人打擾他們一家，言下之意動手者並不是丈夫。

她接著在該貼文底下留言：「哪裡來的打是疼、罵是愛的這種屁話，明明就是扔了個壞了的架子，直接砸來一個板凳在臉上。」疑似是描述施暴過程，底下不少粉絲猜測是否動手的是張兆藝母親，有人留言：「天哪，我覺得妳性格這麼好肯定家庭和諧，沒想到……太可惡了吧」，張兆藝則回應：「因為深有體會，就不會讓別人再體會了」。

張兆藝透露從小被打到大。（圖／微博）

張兆藝透露被施暴過程。（圖／微博）

張兆藝無奈訴心聲。（圖／微博）

事後張兆藝刪除文章，並發文稱自己沒事，「我覺得每個家長都會有控制欲，一直希望隨著年齡的增長，慢慢變好，也希望慢慢遺忘」，坦言不希望給孩子留下家人張牙舞爪的印象，並透露羨慕身邊朋友的父母，都溫柔對待孩子，一番話令網友相當心疼。

張兆藝曬出傷勢照，鼻梁上貼著繃帶，鼻翼有明顯淤青。（圖／微博）

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