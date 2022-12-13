「2022鶯歌藝術季—來唱鶯歌」將在12月17日至12月25日於陶博館登場，連續2周周末假期在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集」，陶博館大廳也將舉行「來唱鶯歌」主舞台演唱會，邀請旺福、鄭宜農、尋人啟事等8組人氣藝人接力表演，帶動三鶯文藝能量。（陶博館提供）

「2022鶯歌藝術季—來唱鶯歌」將在12月17日至12月25日於陶博館登場，連續2周周末假期在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集」，陶博館大廳也將舉行「來唱鶯歌」主舞台演唱會，邀請旺福、鄭宜農、尋人啟事等8組人氣藝人接力表演，帶動三鶯文藝能量。（陶博館提供）

「2022鶯歌藝術季—來唱鶯歌」將在12月17日至12月25日於陶博館登場，連續2周周末假期在陶瓷藝術園區的「微笑音樂市集」，集結懶洋洋製造所、陳韋竹 TA KE studio等40間質感風格品牌，以及特色美食、限定手作以及26場街藝輪番演出，陶博館大廳也將舉行「來唱鶯歌」主舞台演唱會，邀請旺福、鄭宜農、尋人啟事等8組人氣藝人接力表演，帶動三鶯文藝能量

陶博館長張啟文表示，市府推動「三鶯文創整合計畫」，結合藝術、文創、觀光、產業、生態，打造鶯歌「藝術城」，鶯歌藝術季今年邁入第3年，將以「來唱鶯歌」為主題，匯聚多元藝術類型，實體與數位並行，推出全齡共享的四大展演與體驗系列活動，展開一年一度的歲末藝術盛宴。

陶博館指出，微笑音樂市集聚集陶藝、金工、藍染、毛線娃娃、羊毛氈吊飾、植栽等風格手作，現場還有現烤鬆餅、原住民木鱉飯、手作米糕、手沖咖啡等品牌人氣美食，另外「巴奇先生」打擊表演、「天馬戲創作劇團」音樂劇、「特技空間」氣球表演、「小綠人」舞蹈默劇等團體也將即興互動演出，「水分子樂團」、「小麻雀樂團」也將帶來溫暖的音樂表演。

陶博館表示，小老闆公益市集同時在園區登場，每日將有10組親子家庭擺攤，現場有販售二手玩具、衣服、書籍等物品，叫賣收入所得將全數捐出給兒童福利聯盟文教基金會，希望民眾一起享受助人的快樂。

陶博館說，配合活動，陶博館外牆也將打造高7.5米的光影藝術牆「匯聚之門」，12月17日至明年1月2日每日下午4時30分至9時30分亮眼登場，結合音樂、影像、動畫、燈光演繹鶯歌，匯聚多元文化歷史，讓民眾體驗全新視覺、聽覺的藝術饗宴，更多相關展訊可上陶博館官方網站（www.ceramics.ntpc.gov.tw）及粉絲專頁（www.facebook.com/YCMuseum）查詢。