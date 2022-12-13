由Wright Flyer Studios（WFS）與Key兩日本遊戲製作公司共同開發的新作手遊《緋染天空 Heaven Burns Red》，13日在台北舉行繁體中文化製作發表會，WFS公司製作高層親自來台進行宣傳。除此之外，該遊戲的聲優們也事先錄製影片向台灣玩家問候，慶賀本次繁中版製作發表。

該遊戲是人氣遊戲劇本作家麻枝准睽違15年所帶來的全新原創遊戲，並已於2022年2月在日本開服，並創下了3天內100萬下載的佳績，也被日本Google Play選為「2022年度最佳遊戲」的，引發熱烈話題。

WFS, Inc.社長柳原陽太於《緋染天空 Heaven Burns Red》發表會宣佈遊戲2023年初開服。（WFS提供）

製作發表會上發表了該遊戲繁體中文圈的營運方針，該遊戲將會採取已在日本發布的遊戲上，追加繁體中文選項的方式開服，全世界同步營運。WFS社長柳原陽太表示，希望能提供給世界各地的玩家們樂趣與感動。

WFS, Inc. 總經理柿沼洋平親自於發表會介紹遊戲特點。（WFS提供）

WFS-Inc.執行董事下田翔大宣佈《緋染天空-Heaven-Burns-Red》繁體中文版可遊玩日本版的所有內容。（WFS提供）

《緋染天空-Heaven-Burns-Red》明年初將推出繁中版，邀請玩家們事前登錄。（WFS提供）

而知名遊戲作家麻枝准除擔任該遊戲原案創作外，同時也擔任主線故事與音樂製作。他過去因經常寫出觸動人心的台詞，被玩家們戲稱「催淚大魔王」。他以文字方式向台灣玩家們問好，幽默自嘲：「我以為我文思枯竭，寫不出全盛時期時那般的好故事，又被稱『過時』，沒想到會這麼受歡迎。」逗笑全場。

發表會中有玩家提到翻譯問題，該遊戲的開發監管下田翔大表示，為確保翻譯品質，在公司內部會將翻譯最後做最精細的確認，好讓外語版同步更新、不必等待，給各國玩家最好的遊戲體驗。會上並宣佈即日起至明年1月19日可事前登錄，開服當月月底可獲得探索卷等禮物，並可參加抽獎活動，有機會得電競椅、耳機等獎。

為讓玩家們掌握最新資訊，官方邀請玩家們關注官方SNS，12月26日晚上7點還將舉行直播活動。另外，周邊商品已在日發售，製作團隊也正慎重考慮未來是否動畫化或與其他遊戲合作。