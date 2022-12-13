陶朱隱園奢華開箱片！超跑上電梯進家門、三層樓高瀑布曝光 (Discovery提供)

Discovery全新節目《建築巨擘：陶朱隱園》首次走入曾被 CNN評選為城市九大新建築之一的「陶朱隱園」，揭開這座世界級永續建築地標，如何在建築、人文精神、藝術、綠能、工法等不同領域結合永續精神並做出突破，成為全球未來建築標竿！

《建築巨擘：陶朱隱園》四十戶的大樓有七座電梯，包括一座可乘載4.5噸的多功能電梯。（圖／Discovery提供）

歷經11年的建設，陶朱隱園從無人敢挑戰的大膽原型，搖身一變成為永續建築地標，以尊重自然的友善生態方式實踐各種被認為不可能的技術工法，從宛如構成生命密碼的DNA雙螺旋，到可抵抗2,500年地震回歸週期的高度防震規格，工程難度堪稱世界之最。加上超量雨水回收、6座風力發電和太陽能板等再生能源設備及可吸碳的大量喬灌木成就的垂直森林藝術建築。

《建築巨擘：陶朱隱園》綠意盎然的垂直森林。（圖／Discovery提供）

在構造上，陶朱隱園將21層的高樓從2樓到21樓共旋轉90度，創造出超過10,000平方米的綠化空間，可種植超過 23,000 棵喬灌木，每層樓都有270度的環繞庭園，打造都市內的「垂直森林」，高出法規將近 5 倍的綠色覆蓋率每年可吸收上百噸二氧化碳，一樓有占地2,000多坪吸引喜鵲、藍鵲甚至保育類八色鳥前來棲息的生態庭園；同時搭配超量雨水回收、風力發電和太陽能板等再生能源規劃，在吸碳抗暖之餘更能達到自給自足的永續共生。

《建築巨擘：陶朱隱園》充滿綠意的垂直森林。（圖／Discovery提供）

《建築巨擘：陶朱隱園》庭園綠意與9米高瀑布造景。（圖／Discovery提供）

首席設計師文森・卡利博表示，過去10年他收到了來自巴黎市長及法國各城市政府的合作邀請，希望參考陶朱隱園的經驗，打造碳中和的城市，「與自然共生共榮」的概念儼然讓陶朱隱園成為世界未來建築的開發原型之一。

《建築巨擘：陶朱隱園》屋頂停機坪。（圖／Discovery提供）

華納兄弟探索集團台灣商務長馬艶華表示，Discovery 對於世界趨勢及環保議題向來保有高敏感度，並且同步關注全球特色建築及藝術發展，希望透過《建築巨擘：陶朱隱園》，向世界揭開這座世界級建築的神秘面紗，讓海內外觀眾看見台灣在建築界的突破，以及為人類與環境永續發展做出的努力。威京總部集團主席沈慶京也提到，陶朱隱園的建設理念從陶朱公范蠡「利己、利鄰、天下公益」的精神出發，期待這座「吸碳垂直森林建築」藉由Discovery節目紀錄，能向世界拋磚引玉，引領開創更好的未來建築型態。

這棟建築從保護人與環境的角度，帶動建築業納入減碳及吸碳思維，扭轉氣候危機，成為繼台北101、臺中國家歌劇院後，再度躍上國際的台灣建築之光。《建築巨擘：陶朱隱園》將於12月22日星期四晚上10點於Discovery頻道台灣首播，並於2023年1月20日起陸續於亞洲播出。

直擊「陶朱隱園」神秘內部超狂 超跑上電梯進家門、三層樓高瀑布曝光 (Discovery提供)