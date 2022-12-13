苗栗有名家具行的送貨司機，運送床架到1名女子租屋處裝設完畢後，因忘記讓女子簽收出貨單，於是在返回女子租屋處，豈料，他竟性侵女子得逞；男子在警訊、偵訊時矢口否認犯行，直到被起訴後才坦承犯行，他一審被判強制性交罪判刑4年6月，他上訴後，向法官求情老母與幼子全靠他賺錢扶養，也稱自己只是「用手壓制」；二審法院最終維持原判，駁回男子上訴。

依據判決書記載，109年9月間，有名男子當任家具行的送貨司機張姓男子，開貨車到1處租屋處幫忙女子阿芳（化名）裝好床架後，因忘記給阿芳簽收出貨單，於是再次返回租屋處，豈料，張男竟然將阿芳推倒在床性侵得逞，阿芳遭他性侵11分鐘後，事後驗傷提告。

張男到案後，在警訊與偵訊時一概否認，直到被起訴涉犯強制性交罪嫌後，才改口承認犯行，還聲稱有提出和被害女子阿芳和解。

一審法院查名張男有盜匪、偽造文書、竊盜等多項犯罪前科，素行難稱良好，竟仍不思自省，未能尊重他人性自主權利，為滿足一己私慾，漠視女子性決定權及身體控制權，利用送床具道女子租屋處的機會做出性侵犯行，已經造成女子難以抹滅的心理創傷，應嚴予譴責非難，依強制性交罪判他4年6月徒刑。

張男上訴二審，他提出自己已經離婚，還要扶養有高血壓與白內障的母親，還要照顧1名7歲的兒子，他聲稱僅月收入3萬5千元要養活全家，他還表示只有用手壓制女子「惡性尚未重大」，請求判輕。

二審法官指出張男犯後態度不佳，毫無值得同情之處，且為和被害者取得和解、諒解，一審量刑符合罪刑相當原則、比例原則與公平原則，張男請求改判較輕刑責並無理由，據此駁回張男上訴，還可上訴。