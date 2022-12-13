國產署招標地上權案史上第3大！財政部國產署公告招標陸保廠C基地地上權案，權利金底價73.9億元，底價次於國產署地上權招標案中的世貿三館、台北學苑。

國產署預計明年2月23日開標，國產署官員透露，已經有好幾組潛在買家來詢問。

陸保廠C基地面積約1.59公頃，約4815坪，土地分區是第三種住宅區，容積率350％，距離台北101不到1公里的距離，可以說是台北市少數精華區大面積土地，未來作為住宅與出租住宅。

國產署的資料顯示，過去招標地上權底價最高是2020年1月公告招標的世貿三館，權利金底價為266.37億元，最後以312.7億元標脫；次高者為2013年9月公告招標的台北學苑，權利金底價為114.3億元，最後以141億元標脫。

至於陸保廠C基地上瓦斯增壓站問題，國產署責成軍備局，與大台北瓦斯協調後，已在投標須知上備註，軍備局承諾將在明年11月前配合遷移完畢。

商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，陸保廠這塊地先天條件很好，地點和面積還有位置都很強，一時之選。但令人擔憂是，明年景氣很趨緩，加上現在政府對於土建融資貸款限制，土建融利息也高，建商壓力有偏大，獵地意願會降低。