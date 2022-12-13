陳姓前期貨營業員2013年至去年起，夥同非法代操業者，以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，對外詐取資金，8年來吸取11億元，並將資金轉往境外銀行隱匿，新北地檢署依銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法、偽造文書、證券投資信託及顧問法等罪，起訴陳男等6人。

檢警調查發現，陳男是群益期貨公司前營業員，後來到康和期貨擔任業務襄理，目前是新加坡布萊克公司的登記負責人，他涉嫌與日盛期貨公司林姓營業員、新加坡布萊克克實際負責人陳女勾結，長年以代操期貨、投資海外基金及透過國外交易平台投資期貨名義，欺騙投資人，並承諾期滿可贖回本金，對投資人謊稱將給付年利率10％至96％不等投資紅利。

陳男等人也欺騙投資人匯款至海外就可贖回投資本金，兩度誆騙投資人，2013年至去年間吸取11億餘元資金，為了掩飾不法資金，陳男等人將資金放在布萊克威爾公司、亨達外匯公司等境外銀行帳戶，再用現金提領或多層轉匯支付給投資人，以此支付約定獲利或償還投資本金。

檢警去年陸續接獲被害人檢舉，新北地檢署檢肅黑金專組主任檢察官洪三峯、檢察官陳柏文今年10月間指揮台北市調處、台北市刑大共同偵辦，聲請搜索令前往多個縣市搜索，查扣契約書、筆記本及電磁紀錄等資料，並聲扣陳女等人名下的銀行帳戶存款、有價證券及不動產，金額高達2880萬元。

檢方認為，陳男涉犯銀行法、詐欺、洗錢防制法、期貨交易法等罪嫌疑重大，有相當理由及事實認為有逃亡、勾串共犯、證人、湮滅證據及反覆實施詐欺犯罪之虞，因此聲押禁見獲准獲准，陳女則在監執行，其餘被告分別交保3萬元至15萬元不等。