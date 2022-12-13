監察委員林國明、王美玉及葉宜津自動調查發現，臺鐵局辦理國定古蹟臺南火車站修復工程，未經文化部核准，逕自拆除丟棄應保留之外牆布紋磚、窗框磚、衛浴設備等，導致文化資產遭受不可逆之損害，監察院糾正台鐵局。

監委指出，文資局陸續於108年4月、109年3月、110年3月現地督導要求臺鐵局未經文化部審查通過之工項，不得施作，並儘速提送變更設計資料。

監委表示，臺鐵局嚴重違反文化資產保存法相關規定，任由設計監造單位默許施工廠商未依照核定之設計書圖逕為施工，擅自將日治時期之磁磚、窗台及鐵道飯店內衛浴設備等拆除丟棄之行徑。

監委提及臺鐵局非但未及時勒令業者暫停施工，亦未確實列管追蹤要求業者儘速依法辦理變更設計，導致80多年古蹟遭受不可回復之重大損害，臺鐵局核有違失，至為灼然，承辦人員實難辭其咎。

監委表示，臺鐵局明知施工廠商與設計監造單位顯有毀損臺南火車站外牆面磚、窗框磚、衛浴設備等重要古蹟特色之情事，即違反文資法規事證明確，惟未積極向業者終止契約並請求損害賠償，亦未依法告發業者，嚴重損及政府權益，顯有怠失。

監委強調，文資局發現臺鐵局未依核准圖說施工，且遲未辦理變更設計時，仍未積極採取有效處置措施，況現行文資法規對於文資修復專業人員之違規情事，無法施以行政處分，造成國定古蹟臺南火車站遭受破壞之違法事實存在2年多期間，毀損範圍持續擴大，實顯文資局督導不力，確有失當。