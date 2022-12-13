繼上月第24屆亞太地區集保組織（Asia-pacific CSD Group, ACG）年會臺韓首長雙邊會議，雙方就當前全球經濟及地緣政治影響進行意見交換，韓國集保公司（Korea Securities Depository, KSD）董事長Mr. Myong-ho Rhee等一行旋即於12月13日來訪集保結算所，與朱漢強董事長深度交流，討論國際集保趨勢、業務創新發展及複委託保管服務等重要議題，強化雙邊夥伴合作關係。

集保結算所與韓國集保公司皆為ACG組織之執行委員會委員，並分別擔任ACG投資人服務工作小組及新種業務工作小組之召集人，在ACG組織中扮演重要決策角色，更同為促進亞太地區集保創新發展的核心樞紐。

朱漢強表示，集保結算所與韓國集保公司一直以來關係友好且互動頻繁，早於89年即簽署合作備忘錄，以促進雙方資訊交換、人員訓練及加強服務合作，長期在業務創新及永續金融的領域，積極進行實務經驗交流，並甫於今年6月共同舉辦「亞洲基金標準化論壇」。本次韓國集保公司由董事長率隊來訪，Mr. Myong-ho Rhee並在會議中表示，二家機構具有深厚夥伴情誼，不僅業務上分享各自經驗，未來合作面向將更加多元，也將持續深化雙邊金融發展。

今年6月朱漢強升任集保董事長以來，積極建置基金服務生態系及複委託跨境保管服務，並持續大力推動大數據應用及ESG IR平台等業務。本次臺韓集保首長交流中，也借重韓國集保公司20多年來在海外保管服務的豐富經驗與資源，發揮資源共享的綜效，加速提升國際金融競爭力。

集保結算所長期致力於國際交流，推動臺灣市場接軌國際，亦藉由參與重要國際會議，汲取第一手資訊並宣傳臺灣成功經驗，提升臺灣資本市場之能見度，促成ACG的共好共榮。展望未來，集保將持續與國際夥伴深化合作，在業務創新、ESG永續發展及資安韌性等面向加強共享，致力實踐「創新、韌性、永續、普惠金融」的集保願景。