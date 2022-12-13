民眾擔心手中防疫保單賠不到，加速申請理賠。金管會13日公布，到本月12日止，廣義防疫保單累計理賠金額已近1,887億元，單周增加100.19億元的理賠，首度單周賠破百億元、創新高，其中防疫險近一周賠款81.84億元，亦是單周理賠新高紀錄，疫苗險則是單周賠18.35億元，是近九周新高。

近一周理賠金額比前一周增加近35億元，保險局分析，廣義防疫保單理賠金額又升高可能有三大原因，一是居家照護等同住院的住院日額理賠，已逐漸回歸契約條款，保戶擔心理賠不到，加速提出理賠申請；二是已近年底，各保險公司加派人力處理；三是六家產險公司增資金額陸續到位，且有五家產險申請短期借款，可能有現金就加速賠付。

產險業今年新承保近488.13萬件防疫險，即確診、隔離等即有理賠的保單，今年到本月12日累計已理賠近367.99萬件，賠率已達75.39％，雖然有很多是去年承保今年尚未到期，但理賠率已遠超過產險業預期，且防疫險今年累計理賠金額已逾1,498億元，已近今年已收保費45.47億元的33倍。

另外是產險及壽險業都有推出的疫苗險，今年新承保242萬件，收取保費10.17億元，但累計到本月12日，已賠近93.4萬件，占率38.6％，其中亦有去年投保未到期，但多數仍是今年投保者，累計理賠金額388.83億元，是今年保費的38倍。

保單理賠原本就有遞延申請的特性，不過，由於確診者同住家人已不用隔離，居家照護多不再通融理賠，保戶擔心保單到期可能就賠不到，因此加速申請理賠，加上產險公司近年底，紛紛增資等強化財務結構，資金到位也會加速理賠，所以才會出現確診者並未創新高，但單周理賠金額破百億元。

今年產險業者因防疫險慘賠，全年可能賠近2千億元，六家市占率最大的產險公司如富邦產、國泰產、新安東京海上產、和泰產、中信產及兆豐產，目前已增資707億元，另外國泰產二度增資100億元、中信產第三度增資65億元，新安東京產二度增資53億元、和泰產二度增資60億元，都已核准正進行中。