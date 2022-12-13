GUCCI板橋遠百店開幕，邀請Ella陳嘉樺、坤達以及Ozone成員佳辰、哲言在《原子少年》節目後首度合體。（吳松翰攝）

人氣選秀節目《原子少年》中擔任導師的Ella陳嘉樺、坤達，在節目結束後首度與從節目中出道的Ozone成員佳辰、哲言同台，此次他們在GUCCI板橋遠百店重新開幕活動再度合體，Ella、坤達也直說「今天很像師徒相見歡。」近期被原子少年新聞洗版，也覺得十分開心、欣慰，希望大家能夠多多支持他們，活動當日恰巧遇到入冬後首波寒流，四人也都身穿GUCCI既保暖又時尚的冬裝亮相，坤達開玩笑表示「今天的穿搭其實是根據年紀來搭配，我今天真的穿很多。」他以棉質襯衫搭配黃色GG針織開襟衫外搭紅色西裝外套，看起來十分有氣勢，又具節慶感十分適合派對年末穿搭，而Ella則溫馨提醒「下週就要下探六度了，我希望大家要注意保暖，有空的話就進店買個背心什麼犒賞自己。」

Ella呼籲接下來要注意保暖有空可以逛一下Gucci，附肩墊羊毛外套8萬4500元、提花棉質襯衫價格店洽、紅色長版紗裙5萬7500元、黑色高跟綁帶鞋3萬4600、Gucci馬銜扣1955迷你手提包10萬800元、adidas x Gucci 紫色貝雷帽1萬6500元、低鼻樑版長方形太陽眼鏡價格店洽。（GUCCI提供）

出道後首度與Ella陳嘉樺、坤達再度同台的Ozone成員佳辰、哲言，此次則分別以鉚釘西裝外套、燈芯絨雙面外套搭配藍色開襟毛衣亮相，吸引現場粉絲陣陣尖叫歡迎，哲言透露「其實我自己本身非常畏寒、怕冷，這次很喜歡這件外套他有兩種材質，很保暖也很好看。」而佳辰則透露自己冬季最喜歡的單品之一是絲巾，更笑說「今天多虧有絲巾讓我非常溫暖。」四人久違同台，即使在訪問前也是聊個不停，談到接下來的節日計畫四人均有計畫，Ella、佳辰、哲言均有工作計畫，至於上周放話要給老婆柯佳嬿驚喜的坤達，則神秘地表示「剛剛已經在店內逛了幾圈，挑了不少。」而哲言則笑說「希望達哥也能給我驚喜。」互相打鬧可見四人的好感情。

GUCCI 邀請Ozone成員佳辰、哲言出席板橋遠百店重新開幕活動。（GUCCI提供）

GUCCI板橋遠百店重新開幕，佔地122坪，運用大理石、天鵝絨、木製家具等打造奢華感。（GUCCI提供）

GUCCI Ophidia 灰黑色皮夾，1萬4000元。（GUCCI提供）

Interlocking G郵差包，5萬5500元。（GUCCI提供）

GUCCI馬銜扣1955迷你包，9萬6600元。（GUCCI提供）

GUCCI Horsebit 1955 棕色手提包，9萬4700元。（GUCCI提供）

GUCCI Blondie迷你肩揹袋，8萬2300元。（GUCCI提供）

GUCCI GG緹花 灰黑色羊絨露指手套，1萬6900元。（GUCCI提供）

GUCCI GG及蜜蜂雕刻手鍊，1萬9800元。（GUCCI提供）

重新開幕的GUCCI板橋遠百店，整體空間佔地122坪，店裝部分結合傳統與現代、工業與浪漫的風格，奢華大理石鑲嵌外牆與地板延伸3D效果；華麗木製家具、天鵝絨扶手椅與地毯注入完美質感；店內陳列部分則囊括不少年末送禮單品，如：Gucci Horsebit 1955系列包款、 全新灰黑色Ophidia包款以及許多結合品牌經典元素的飾品。