GUCCI板橋遠百店開幕，邀請Ella陳嘉樺、坤達以及Ozone成員佳辰、哲言在《原子少年》節目後首度合體。（吳松翰攝）
GUCCI板橋遠百店開幕，邀請Ella陳嘉樺、坤達以及Ozone成員佳辰、哲言在《原子少年》節目後首度合體。（吳松翰攝）

人氣選秀節目《原子少年》中擔任導師的Ella陳嘉樺、坤達，在節目結束後首度與從節目中出道的Ozone成員佳辰、哲言同台，此次他們在GUCCI板橋遠百店重新開幕活動再度合體，Ella、坤達也直說「今天很像師徒相見歡。」近期被原子少年新聞洗版，也覺得十分開心、欣慰，希望大家能夠多多支持他們，活動當日恰巧遇到入冬後首波寒流，四人也都身穿GUCCI既保暖又時尚的冬裝亮相，坤達開玩笑表示「今天的穿搭其實是根據年紀來搭配，我今天真的穿很多。」他以棉質襯衫搭配黃色GG針織開襟衫外搭紅色西裝外套，看起來十分有氣勢，又具節慶感十分適合派對年末穿搭，而Ella則溫馨提醒「下週就要下探六度了，我希望大家要注意保暖，有空的話就進店買個背心什麼犒賞自己。」

Ella呼籲接下來要注意保暖有空可以逛一下Gucci，附肩墊羊毛外套8萬4500元、提花棉質襯衫價格店洽、紅色長版紗裙5萬7500元、黑色高跟綁帶鞋3萬4600、Gucci馬銜扣1955迷你手提包10萬800元、adidas x Gucci 紫色貝雷帽1萬6500元、低鼻樑版長方形太陽眼鏡價格店洽。（GUCCI提供）
Ella呼籲接下來要注意保暖有空可以逛一下Gucci，附肩墊羊毛外套8萬4500元、提花棉質襯衫價格店洽、紅色長版紗裙5萬7500元、黑色高跟綁帶鞋3萬4600、Gucci馬銜扣1955迷你手提包10萬800元、adidas x Gucci 紫色貝雷帽1萬6500元、低鼻樑版長方形太陽眼鏡價格店洽。（GUCCI提供）

出道後首度與Ella陳嘉樺、坤達再度同台的Ozone成員佳辰、哲言，此次則分別以鉚釘西裝外套、燈芯絨雙面外套搭配藍色開襟毛衣亮相，吸引現場粉絲陣陣尖叫歡迎，哲言透露「其實我自己本身非常畏寒、怕冷，這次很喜歡這件外套他有兩種材質，很保暖也很好看。」而佳辰則透露自己冬季最喜歡的單品之一是絲巾，更笑說「今天多虧有絲巾讓我非常溫暖。」四人久違同台，即使在訪問前也是聊個不停，談到接下來的節日計畫四人均有計畫，Ella、佳辰、哲言均有工作計畫，至於上周放話要給老婆柯佳嬿驚喜的坤達，則神秘地表示「剛剛已經在店內逛了幾圈，挑了不少。」而哲言則笑說「希望達哥也能給我驚喜。」互相打鬧可見四人的好感情。

GUCCI 邀請Ozone成員佳辰、哲言出席板橋遠百店重新開幕活動。（GUCCI提供）
GUCCI 邀請Ozone成員佳辰、哲言出席板橋遠百店重新開幕活動。（GUCCI提供）
GUCCI板橋遠百店重新開幕，佔地122坪，運用大理石、天鵝絨、木製家具等打造奢華感。（GUCCI提供）
GUCCI板橋遠百店重新開幕，佔地122坪，運用大理石、天鵝絨、木製家具等打造奢華感。（GUCCI提供）

GUCCI Ophidia 灰黑色皮夾，1萬4000元。（GUCCI提供）
GUCCI Ophidia 灰黑色皮夾，1萬4000元。（GUCCI提供）
Interlocking G郵差包，5萬5500元。（GUCCI提供）
Interlocking G郵差包，5萬5500元。（GUCCI提供）
GUCCI馬銜扣1955迷你包，9萬6600元。（GUCCI提供）
GUCCI馬銜扣1955迷你包，9萬6600元。（GUCCI提供）
GUCCI Horsebit 1955 棕色手提包，9萬4700元。（GUCCI提供）
GUCCI Horsebit 1955 棕色手提包，9萬4700元。（GUCCI提供）
GUCCI Blondie迷你肩揹袋，8萬2300元。（GUCCI提供）
GUCCI Blondie迷你肩揹袋，8萬2300元。（GUCCI提供）
GUCCI GG緹花 灰黑色羊絨露指手套，1萬6900元。（GUCCI提供）
GUCCI GG緹花 灰黑色羊絨露指手套，1萬6900元。（GUCCI提供）
GUCCI GG及蜜蜂雕刻手鍊，1萬9800元。（GUCCI提供）
GUCCI GG及蜜蜂雕刻手鍊，1萬9800元。（GUCCI提供）

重新開幕的GUCCI板橋遠百店，整體空間佔地122坪，店裝部分結合傳統與現代、工業與浪漫的風格，奢華大理石鑲嵌外牆與地板延伸3D效果；華麗木製家具、天鵝絨扶手椅與地毯注入完美質感；店內陳列部分則囊括不少年末送禮單品，如：Gucci Horsebit 1955系列包款、 全新灰黑色Ophidia包款以及許多結合品牌經典元素的飾品。

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