就在中國向世貿組織（WTO）提出訴訟，指控美方實施晶片限制等不公平貿易措施之際，日本政府也宣布與美國相同措施，限制對中國出口晶片領域的相關產品。先前態度搖擺不定的荷蘭也表示，原則上已同意加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制，新措施細節會在短期內公布。

美國日本經濟產業大區西村康稔今日（13日）表示，將根據每個國家的法規採取措施，限制對中國的相關出口，「我們正與日本企業核實晶片限制對中國的影響，並沒有聽說有重大影響」。西村又提到，他與美國商務部長雷蒙多討論了出口管制問題。但西村暫未透露新措施的細節，以及與華府達成甚麼協議。

據《路透》報導，消息人士指出，日荷兩國將與美國採取一致行動，同意對中國實施晶片製造設備管制措施，包括計劃禁止出售能夠製造14 nm或更先進半導體製程的設備。這項政策符合華盛頓10月份所制定的規定，但是日本仍須克服國內企業的反對，因為有許多的大企業擔心遭到中國反制，他們不希望失去中國市場。

報導說，美國晶片禁令限制了國內多家晶片設備供應商向中國供貨，但華盛頓還需要日本東京威力科創（TEL）和荷蘭艾斯摩爾（ASML）加入才能使制裁生效。這次日荷兩國政府同意後，是美國對中晶片管制政策的重要里程碑，日、荷的新限制措施可能會在未來幾周內公布。

《路透》說，日本經濟產業省、荷蘭外交部未立即回覆外媒的置評請求。

日本與荷蘭是美國之外最重要的晶片設備供應國，中國大陸的民生證券公司在今年一份報告指出，當前全球規模最大的10家設備供應商，其中有9家是來自美、日、荷3國。

中國商務部昨日（12日）就美國晶片禁片訴諸WTO爭端解決機制表示，美方近年不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。中方向WTO提出訴訟是通過法律手段解決中方關切的問題，捍衛自身合法權益，希望美方及時糾正錯誤做法。

外交部發言人汪文斌也表示，美國濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，將對全球半導體供應鏈造成扭曲。各國應當站出來，不能再對華盛頓的單邊主義、保護主義聽之任之，這事關全球貿易體系穩定，更是國際道義所在。