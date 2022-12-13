市長鄭文燦今出席「桃園市第3屆里長職前工作講習」時恭喜連任及新科里長，獲得市民肯定。(蔡依珍攝)

桃園升格後人口持續攀升，今年增至516里，其中350位里長順利連任，比例達67.8％，其中觀音區塔腳里長郭朝明和中壢區興南里長葉清旺順利9連霸，另有166位新科里長，包括5位8年級生，桃園區除母子檔里長中聖里崔美瑛、中泰里陳信棠順利連任，大興里高承洋和莊敬里高淞泰也成新興兄弟檔里長。

桃園區準大興里長高承洋和莊敬里長高淞泰是7年級生兄弟檔，從事保險業的34歲弟弟高淞泰希望擴大服務，4年前參選打敗連任4屆的老里長，笑說「很幸運」，首任就遇到數十年來首見的新冠肺炎疫情，不諱言一開始很害怕，且適逢中壯年是「疫苗孤兒」，但抱持著「唇亡齒寒」的想法，若疫情擴散也會影響到親朋好友，但市府量能不足都僅消毒街道、沒有擴及店內，便自發性拉著開環保公司的哥哥高承洋，穿著「兔子裝」走遍桃園區確診足跡深入店家內四處消毒，每天從中午忙到傍晚。

高淞泰笑說莊敬里很大，有逾4000戶、超過1萬人，光發送長者疫苗接種通知書就有逾500張，最崩潰是「滾動式檢討」，不時碰上今天才發、明天就改就得全部重來，隨著防疫政策改為不再清零，也和哥哥開著貨車分送防疫包，雖然忙到女友受不了屢屢失約而跑掉，他仍樂此不疲。

高承洋也在和弟弟一起服務過程中體會到成就感，今年投入里長選舉順利出線，兄弟檔不諱言轄區多高樓大廈，廣播聽不到且擾民，透過[email protected]、臉書、社群增加里民黏著度，並透過親子活動吸引大樓居民走出來。

「許多年輕人連電梯公告都不看，甚至有誰選市長都不知道！」高承洋說，其實政府的優惠福利政策很多，但市民往往不知情，在人手一機的時代，透過不同社群媒體將訊息廣為周知，增加受到幫助的機會，他也提到[email protected]有隱私性，接受陳情和回應更即時，笑說接下來還要開發抖音，拍攝短影片讓鄉親更容易理解，希望鼓勵鄉親參與公共事務，也讓水泥牆裡的左鄰右舍感情更融洽。

市長鄭文燦今出席「桃園市第3屆里長職前工作講習」時恭喜連任及新科里長，獲得市民肯定，因此得以站在第一線來服務里民，扮演最好的溝通橋梁。他也感謝民政團隊這8年來陪著他兢兢業業完成各項市政工作，特別是在疫情3年期間，用心照顧民眾，深獲市民肯定，期許持續透過民政及里長團隊，讓市政服務能夠擴展到第一線，讓市民更加有感。他也談到，過去有少數里長因不瞭解規範，造成違法或違規的情況，本次講習也透過「里長權利義務簡介」及「公務員違法案例分析」等課程，協助里長當選人瞭解相關規定。