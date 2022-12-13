全球教育科技與專業影音領導品牌圓展科技（3669）旗下自動追蹤攝影機與PTZ攝影機，13日宣布整合知名音訊品牌 Nureva HDL300和Dual HDL300音訊會議系統，化身為聲音追蹤攝影機。圓展指出，透過AVer PTZ Link 軟體，攝影機可輕鬆聚焦發言人，也讓IT人員更容易於遠端管理攝影機，創造有別以往的遠距混合式協作體驗。

圓展新推出的跨平台影音整合方案係使用AVer PTZ Link搭配Nureva聲音定位裝置API（Sound Location Device API），並讓AVer ProAV攝影機使用Nureva音訊系統提供的聲音定位數據，將鏡頭精確且穩定地移動到發言位置。也就是說，即使會議室中設置多台攝影機，也能在攝影機之間自動切換，讓現場和遠距參與者輕鬆對談如處一室，顯著提升會議體驗。

圓展科技總經理兼執行長許起裕指出，圓展 Pro AV 攝影機透過整合廣受市場好評的Nureva聲音技術，將可為雙方共同的顧客提供前所未有的視聽體驗。即使身處兩地的使用者也無須妥協即能享受最佳音視訊協作，為混合工作與遠距學習創造更大的價值。

Nureva執行長Nancy Knowlton表示，壁掛設計、搭載獨家專利Microphone Mist技術的HDL300系列，搭配圓展Pro AV攝影機，可將影像和聲音體驗提升到前所未有的高度，同時透過與圓展的合作，也可以提供客戶所需的聲音追蹤體驗。

Nureva Inc.致力於創新的音訊會議系統解決方案，專攻會議室和教室音訊品質不佳的問題，由其獨家研發的Microphone Mist技術就如同將虛擬麥克風佈滿整個空間一樣，可以享有全室覆蓋效能，不但可以接收到來自同一空間內四面八方的聲音，還可以為遠距與會者提供清晰、自然的聆聽體驗。