泰山（1218）經營權之爭進入法律戰，泰山13日公告，收到智慧財產及商業法院商業庭通知，龍邦集團旗下保勝投資聲請「定暫時狀態處分暨緊急處置聲請狀」(假處分)，請求禁止相對人執行12月2日董事會通過的處分全家股份案。

泰山表示已委請律師進行後續因應措施，對於公司財務業務影響審慎評估中。

泰山市場派大股東龍邦上周召開記者會，痛批泰山在不到72小時，火速變賣金雞母全家是「完美的騙局」。龍邦已採取兩項緊急措施。第一是盡快召開股東會，以反應公司最新股權結構。

第二，龍邦已經在第一時間向法院提出定暫時狀態假處分，要保全泰山公司資產。龍邦董事長劉偉龍說，泰山說處分全家的80億元交割款已經匯入公司帳戶，不算掏空，但他認為整個出售過程草率，全家股權實際價值可能超過150億元，卻只賣80億元，這樣不算賤賣掏空？而且80億元入帳後，龍邦透過申請假處分方式，要讓公司不能再隨意動用相關資金。

不過泰山上周一火速出售全家，以每股均價187元，共出脫全家持股43,300張，總交易金額約80.97億元已於上周三入帳，覆水恐難收？惟龍邦律師表示，如果最後證實涉及刑事責任，交易將無效，要回覆到原來狀態，交易款退回。

龍邦董事長劉偉龍日前透露，龍邦已取得泰山前董事長詹岳霖、前副董事長詹晉嘉等泰山家族成員支持，目前所掌握的泰山股權支持比例已經達到53％，遠高於公司派掌握股權不到20％。對於泰山火速變賣全家氣炸，直言「這簡直是串謀好的騙局，連買家也要一起告。」

而金管會也已介入調查，要求證交所調閱泰山相關資訊，釐清泰山董事會開會過程是否完整？重大訊息公告事項是否完整？以及內控作業是否有瑕疵？預計一周內有結果，按推算，本周四前初步調查報告有望出爐。