大陸近期以報表填報有誤為理由，暫停進口台灣大量漁水產品跟酒類、飲料等，農委會主委陳吉仲對此再度表示，「不排除向WTO申訴」。民進黨大佬林濁水怒批，台灣農、漁民損失慘重，陳吉仲束手無策，且大陸真的施壓，會搞只佔台灣產值零頭的農產品？

林濁水指出，台灣食品難以出口到大陸，農、漁民們賺不到錢，損失金額以億、十億台幣計，結果陳吉仲卻幫不上忙，藍營在罵，現在綠營立委也開始跟著罵了，簡直是「要搞抗中保台，農民受害卻束手無策」。

林濁水認為，陸方要針對台灣，「會只搞佔台灣產值零頭的農產品？」我們政府對於保護農漁民、保護產業還可以做得更多，只要做不夠就該罵，但有沒有想過大陸真的要施壓，「現在只是前菜都算不上的礦泉水」，綠營立委要不要嚴厲監督政府做好因應，提出徹底保護受傷產業的方案。

有網友不滿林濁水的言論，留言「產業轉移替代都是需要時間的，像是鳳梨和石斑」，但也被他反嗆，「農產品轉移市場問題還小一些，製造業呢？現在南向積效強勁了，原因是政府突然有能力了？是中美經濟戰，川普的貢獻！一腦子媽寶心態不太好。」