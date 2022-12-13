朱感恩茶會指侯是最強母雞，朱：2024一定提名人最強候選人。（葉德正攝）

國民黨主席朱立倫與新北市長侯友宜今天參加國民黨新北市黨部感恩茶會，兩人選後首度同台，見面先給對方一個大擁抱，朱立倫表示，侯友宜是最強母雞，國民黨三大方向就是「走對的路」、「提對的人」與「無私無我」，國民黨過去常常被批評自私自利，國民黨必須共同團結努力才能勝選，2024一定提名最強候選人，贏回2024。

朱立倫表示，國民黨能在沒有資源情況下打出這樣成績，真的要感謝所有輔選團隊，新北市這幾年在最強母雞侯市長與議長蔣根煌帶領下，是好好做事情的代表典範，侯友宜市長是真正的主角與英雄。

朱立倫說，國民黨才是真正最愛台灣的政黨，他認為國民黨一定要走對的路、提對的人與無私無我團結三方向，才會勝選。

朱立倫說，真正愛台灣才是對的路，台灣跟美國、日本都是好朋友，但更期待兩岸和平，大家都想過好日子，百姓要的是安定，兩岸能夠和平，全民才能過好日子，國民黨的路線就是愛台灣， 為百姓為人民拚好日子，不走偏鋒、不走極端，中道、理性，且真正為百姓。

朱立倫也說，提對的人的典範就是侯友宜，當然盧秀燕、蔣萬安、張善政也都是對的人，他們清清白白、中道理性、穩健務實，符合國民黨路線，實實在在做事。

「我的角色是總教練與助選員」朱立倫說，最後也是最重要的，國民黨過去常常被人批評自私自利，他認為大家共同團結努力才能勝選，新北市就是典範，將來用這個典範贏回2024，很多綠媒喜歡見縫插針，國民黨2024一定提名最強候選人，不管是總統、立委，贏回台灣、贏回中華民國，才能讓人民過好日子。

侯友宜則致詞時，更感謝朱立倫過去打下基礎，讓他可以接棒，四年來不僅是黨部，朱主席帶領的中央更是無私無我，凝聚所有力量，他們不是單兵作戰，而是團隊作戰，朱主席最棒的總教練，這份榮耀是朱主席的。

侯友宜表示，這次他印象最深刻的三蘆地區，過去大家都說三蘆地區是什麼陣營的鐵票區，但他實際去走，根本沒有這回事，只要你有做事，民眾就會支持你，三重上次輸一千票，這次贏了兩萬票，蘆洲這次贏了一萬票，代表大家團結在一起，好好做事， 鄉親都會站出來給你投票。

侯友宜說， 唯有好好做事，未來找對的人做對的事，用這樣的態度，就會越來越好。

新北市議長蔣根煌也說，六都都拿都沒有總統拿回來「歡喜」，他也在場呼籲一起在2024把總統拿回來。