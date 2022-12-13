鄭南榕基金會舉辦的《自由紋理：探索在地Nylon足跡》巡展，牆上掛滿《自由時代週刊》，這是是一本由1984年3月12日至1989年11月11日由鄭南榕出版的「爭取百分之百言論自由」雜誌，試圖倡議民主和自由的文化風氣能夠在臺灣獲得發展。（鄧博仁攝）

鄭南榕基金會董事鄭竹梅（右），為葉菊蘭（左）及文化部長李永得（中）導覽。（鄧博仁攝）

文化部長李永得（左）與葉菊蘭討論展場中的刊物。（鄧博仁攝）

鄭南榕基金會舉辦的《自由紋理：探索在地Nylon足跡》巡展，位於台北田園城市展場一隅。（鄧博仁攝）

鄭南榕基金會董事鄭竹梅（左起）、葉菊蘭、文化部長李永得、在展場合影留念。（鄧博仁攝）

鄭南榕基金會舉辦的《自由紋理：探索在地Nylon足跡》巡展，位於台北田園城市展場一隅。（鄧博仁攝）

文化部長李永得在看完展後，在鄭南榕的筆記旁寫了「我們要更加努力，還有很多事」，參觀民眾也可在此留言。（鄧博仁攝）

民眾參觀鄭南榕基金會舉辦的《自由紋理：探索在地Nylon足跡》巡展。（鄧博仁攝）

鄭南榕基金會舉辦《自由紋理：探索在地Nylon足跡》巡展，於台北田園城市生活風格書店展開。基金會終身志工葉菊蘭說，她一直怕社會忘記鄭南榕，不是忘記鄭南榕這個人，而是忘記台灣曾經有這麼悲壯的過去，她也擔心台灣人不知道現在的自由是怎麼來的。

在巡展第一站即將結束前的雨天裡，文化部長李永得專程來到展場，並由葉菊蘭及基金會董事鄭竹梅（鄭南榕女兒）陪同看展，李永得在看完展後寫了「我們要更加努力，還有很多事」。葉菊蘭一再強調，自由就像空氣，抽掉了空氣不能呼吸時，就會知道自由是什麼。

此展展出鄭南榕四十二年的人生所留下的許多珍貴資產，有些文物遺留在雜誌社原址，成為了歷史的一部分。外界對鄭南榕較多的認識，有爭取百分百言論自由、1986和1987年反對戒嚴的綠色行動、228平反及和平日運動、1989年自焚之外，本次全台巡展，除了以藝術視角重新詮釋鄭南榕Nylon的生命歷程，加上陸續開箱的史料呈現更完整立體樣貌的鄭南榕。

有感於民主前輩們的事跡逐漸被世人所遺忘，希望透過本次巡展，以藝術和展覽的方式，重新找到和當代的意義。在台北場結束後，將陸續造訪，彰化、台南、嘉義、苗栗、宜蘭及高雄，進行7個城市為期約一年的巡展。