陸方近日宣布禁止多項台灣食品、飲品輸入，其中包括糕餅名店「佳德鳳梨酥」。佳德昨(12日)發表聲明強調「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣」，讓不少網友狂刷5星好評，大讚「愛台灣！」、「站著賺錢」。今(13日)也被媒體直擊民眾排隊搶購力挺的盛況，PTT鄉民對此則表示「這家沒新聞前就超級難買了」、「這家哪需要特別挺，其他的才完蛋了吧」、「午仔魚、魷魚：有人記得我們嗎QQ」。

佳德12日在聲明中提到：「每逢佳節除了本地客喜愛，平時不乏有全球各地代購業者前來，佳德糕餅體諒顧客需求，若需銷往海外，在能力範圍內額外配合海外代購業者順利通關而註冊。但是本店僅有一家，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，因此外銷與否，並不影響本店經營方向，佳德糕餅始於臺灣，也深耕臺灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。」

此聲明引來不少網友讚好，PTT鄉民則說「要班班吃佳德了嗎」、「塔綠班只能靠這自嗨，可憐」、「很懂耶！台灣價值，賣起來！」、「靠愛國能救幾間？還不如叫政府做事」、「塔綠班又再洗評了」、「洗評價的之後都會被Google清洗掉」、「說那麼多就問那些側翼去排隊了沒」、「佳德光本店生意就忙不過來了川流不息」、「建議民進黨直接終止ECFA啦」。

而根據《三立新聞網》報導，13日上午8點半左右，佳德才剛要開始營業，前方長廊就已排起長長的搶購人龍，許多人都是一大箱、一大箱的搬貨，甚至有來自南部的民眾一次就扛五大箱回家。兩位日本女生受訪時指出，自己就是為了鳳梨酥而來，若買不到會很難過。幸好鳳梨酥備貨充足，也讓排隊民眾可以順利採買回家。一位張阿姨結帳時甚至緊握著店員的手，不斷訴說「我懂你們一直以來的堅持」，讓店員也相當感動。

鄉民留言表示「死忠」、「笑了，新聞一條龍又來了」、「這只是日常吧」、「這間本來生意就很好吧」、「佳德大排長龍，看看DPP又活過來了XD」、「午仔魚、魷魚：有人記得我們嗎QQ」、「這家沒新聞前就超級難買了」、「這家哪需要特別挺，其他的才完蛋了吧」、「明明就是年節送禮要開始了」。