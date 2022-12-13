國發會主委龔明鑫今（13）日代表政府，接受澳紐商會遞交的白皮書。他致詞時期盼未來能與澳洲洽簽經濟合作協定，進一步深化雙邊經貿發展，以厚植台灣加入CPTPP的基礎和能量。

國發會發布新聞稿指出，龔明鑫出席澳紐商會「2022白皮書」發表會，並接受商會遞交的白皮書。他致詞時，特別感謝商會對於台灣國際參與的大力支持，並感謝商會提出白皮書建言，有助於台灣經商法規鬆綁及相關政策的調整推動。

他說，台、澳、紐將持續建立更堅實的經貿關係，盼未來加速推動台澳簽署經濟合作協定，以促進三方共享經濟利益。

龔明鑫表示，去年9月台灣已申請加入CPTPP，台紐在已簽署的雙邊經濟合作協定下，99％紐西蘭商品已享進口零關稅優惠，期盼未來能與澳洲洽簽經濟合作協定，進一步深化雙邊經貿發展，並厚植台灣加入CPTPP的基礎和能量。

龔明鑫最後強調，現在台澳紐的關係是歷史上最好的時刻，相信未來一定會比現在更好。他也感謝澳、紐對我國雙語政策的支持，並歡迎澳、紐專業人才與學生持續來台交流、就業與留學。