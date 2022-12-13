嘉義市文雅國小深耕國際教育，今年3年級的學生與英國Hursthead Junior School交流學校共同執行鬱金香種植及泰迪熊交流日記計畫，日前學校收到來自英國的包裹，60位師生「開箱」，收到卡片及可愛的松鼠布偶，都開心說，也要讓英國的同學知道嘉義市的好！

市長黃敏惠表示，教育決定人才，人才決定未來，嘉義市積極推行「一校一特色」，培養能影響未來的孩子，現在每間學校都有各自的亮點，讓更多的孩子發揮天賦。

而為了讓孩子及教師都有健康的學習環境，嘉義市早在2019年率全國之先，自行籌編預算進行各校電力線路改善，全面完成「校校有冷氣」，並搭配新風換氣系統，今年更加碼行政辦公室全面安裝冷氣。

黃敏惠指出，在「國際視野」的教育願景引領下，嘉義市率先推動國際教育2.0。挹注資源引進外籍英語教師，推動巡迴外師教學計畫，營造全國最高比率（96.4％）雙語教學環境。

未來在「校校有外師」的優質基礎上，持續引進外師，提升教師雙語教學能力，更將結合科技與行動載具，推動英語智慧學習；鼓勵各校將雙語學習與國際交流融入校本課程與市定課程；營造友善口說學習環境，擴大城市為學習教室，讓語言成為學生帶得走的日常能力，讓嘉義市成為雙語國際城市。