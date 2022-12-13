金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」以無伴奏合唱方式詮釋〈毒藥〉。（尋人啟事提供）

第32屆金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」女高音錢沛筠Dodo與原子少年高有翔參與戀愛音樂創作實境秀「為你唱情歌」，在節目中互相配對，共同創作以曖昧為主題的歌曲〈毒藥〉。儘管這首創作在節目中未曝光，兩人仍堅持完成單曲製作，並邀請金曲獎最佳演唱組合「尋人啟事」以無伴奏合唱方式詮釋，催生出〈毒藥〉。

這次合作對兩人來說都是很大的挑戰，高有翔表示：「第一次參與尋人啟事練唱時，有被突然隨cue隨唱的和聲，和快速又精準的音樂詮釋力嚇到，是平時比較少接觸的風格。」Dodo則透露，原先很擔心在有限的創作時間內，如何完美融入阿卡貝拉、五拍、饒舌等元素，「但有翔游刃有餘地寫完他的rap段落，也創造出很獨特的flow，增加了整首歌不同以往的律動感」。

高有翔的創作力也讓Dodo讚嘆，「不只是在螢幕上帥氣的偶像，也是很有實力的創作歌手！」初次合作兩人默契十足，雖創作精準掌握曖昧中難以捉摸的心情起伏，但也在節目中分享到，比起不確定的曖昧感覺，彼此都更喜歡比較踏實明確的感情關係。

高有翔透露，〈毒藥〉在節目中從寫歌、準備到上台表演，只有一天多，演出時壓力很大，非常緊張。雖然最後表演未選入節目片段，但近日無預警驚喜釋出數位單曲，令粉絲驚喜不已，直呼：「不愧是最暖的有翔及Dodo」、「從節目片段看到就超級期待，真的釋出超開心！」等，兩方也期待未來有機會再次同台表演，呈現更精彩的現場演出雪恥一番。