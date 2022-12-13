台達電13日宣布與半導體業者恩智浦（NXP）簽署長期策略合作備忘錄，雙方並將設立聯合實驗室以加速產品開發與驗證、降低開發成本，並強化產品精度控制，以提升車載充電器、高壓直流電轉換器、馬達驅動器等產品效率、功率密度及系統整合能力，讓雙方在電動車相關領域獲得更強的競爭力。

目前台達電開發中的車用產品中，多款搭載恩智浦的微處理器、驅動IC等，包括車載充電器、高壓直流電轉換器、電力電子Combo、馬達驅動器，以及整合其他零組件的產品，如結合驅動馬達、馬達驅動器、減速器的e-Axle，或是整合車載充電器、高壓直流電轉換器的產品。

台達電動車方案事業群總經理唐修平表示，全球電動車市場正以每1、2年增加500萬台的速度成長，半導體正是電動車背後的關鍵材料，對於台達電這樣的整車動力系統與關鍵零組件供應商至關重要，而車廠驗證的高嚴苛條件與低取代性，與消費性電子市場的屬性大相逕庭，因此台達電提前佈局，與各大IDM廠進行長期性的策略合作，提前針對車廠的未來需求進行產能設置及規劃，共同聚焦於下一代電子零件／架構的開發方向。

台達電表示，未來將會繼續與合適的供應商或者是同業、異業的合作夥伴進行策略合作，提升台達電在產品開發及設計上更具國際競爭力的解決方案，共同擴大在車廠的市場佔有率，台達電電動車產品將從「Delta Inside」，發展至「Powered by Delta」、「Driven by Delta」。

13日的簽約儀式中，由台達電營運長張訓海、台達電電動車方案事業群總經理唐修平與副總經理薛利，以及恩智浦半導體全球銷售執行副總裁Ron Martino、恩智浦資深副總裁暨大中華區主席李廷偉、恩智浦台灣區業務總經理臧益群共同出席。