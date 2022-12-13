恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣布與台達電子（2308）簽署合作備忘錄，雙方將合作開發下一代電動車平台，包含馬達驅動器（traction inverter）和電源轉換平台。

身為電源和熱管理解決方案全球供應商，台達將運用恩智浦車用技術與產品以及在功能安全和資安方面的專業知識，推動車輛電氣化架構創新和應用平台。

同時，恩智浦和台達宣布設立聯合實驗室，該實驗室將聚焦於加速推出電氣化產品、開發以恩智浦 S32Z和S32E實時處理器及S32K39微控制器為基礎的實時應用，支持安全處理（safety processing）、網域和區域控制（domain and zonal control）、電動車控制（EV control）、以及智慧致動（smart actuation）。

除車輛架構、先進駕駛輔助和擴展軟體定義汽車（software-defined vehicle；SDV）外，電氣化也是推動汽車產業創新的關鍵因素之一。電動車（EV）普及率持續帶動消費者興趣，並獲得支持性政策和政府立法的鼓舞，設定積極的零排放目標、降低污染水平和對進口燃料的依賴。

雖然各界對車輛電氣化充滿熱情，廣泛採用電動車仍存在些基礎障礙，包括高昂的電池生產成本、有限的行駛距離、以及漫長的充電時間。恩智浦S32汽車平台以及恩智浦電氣化產品系列旨在減少技術障礙，幫助OEM廠商和Tier 1供應商應對相關挑戰。

台達電子副總裁暨電動車方案事業群總經理唐修平表示：「台達為創造更好的未來而提供創新、潔淨、和節能解決方案，聚焦於應對全球氣候變遷的技術。具體而言，在台達車用業務方面，我們與恩智浦的合作著重於推動電動車平台包含馬達驅動器和電源轉換平台，並將其潛力推廣到新市場。」

恩智浦半導體全球銷售執行副總裁Ron Martino表示：「今天我們很高興能與台達合作，繼續推動全球汽車產業電氣化的發展。轉型需要產業尖端人才通力合作，以及豐富多樣的電氣化產品組合，包含最先進的處理器、微控制器、電池管理系統（battery management systems；BMS）和電動車電源管理及驅動系統。這些恩智浦技術將共同為下一代電動車提供端對端解決方案。」