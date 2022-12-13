中國社會科學院12月13日發布《經濟藍皮書：2023中國經濟形勢分析與預測》預測稱，2023年中國經濟增長5.1%左右，呈現進一步復蘇態勢，GDP增速目標設定在5%以上。雖然全球經濟增速在2023年將明顯轉弱，會對外貿出口帶來較大壓力，但是由於中國疫情防控措施「優化」，將顯著提振國內消費。

據《第一財經》報導，由中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所與社會科學文獻出版社共同發佈的《經濟藍皮書》說，2022年實現了經濟總體平穩運行，但是仍面臨嚴峻挑戰，特別是經濟增長不及預期，就業壓力加大，有效需求不足，一些領域風險累積。

中國社會科學院原院長、學部主席團主席謝伏瞻表示，大陸經濟長期發展向好的基本面沒有改變，市場優勢依然突出，產業鏈供應鏈體系完整，宏觀經濟政策也有空間，加上基數相對較低，明年實現較高的經濟增長是十分必要。

中國社科院數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松說，2023年經濟增長的預測主要考慮到幾個因素：一方面是全球經濟增速2023年將明顯轉弱，外貿出口壓力較大；另一方面疫情防控措施優化，將顯著提振國內消費。加上今年GDP增速較低，將推高2023年經濟增長率。疫情導致的遲滯效應和疤痕效應，將影響2023年經濟增長率。綜合考慮，預計2023年中國經濟增長5.1%左右，呈現明顯的復蘇態勢，經濟運行將整體好轉。

李雪松分析，當前，我國經濟社會發展有利的因素包括疫情防控措施優化，經濟較快復蘇可期，物價水平總體可控；需要關注的因素包括：經濟恢復的結構性不平衡，重點人群就業壓力較大，產業鏈供應鏈的安全穩定面臨挑戰，重點領域風險形勢複雜。

至於明年的政策建議，《藍皮書》指出，積極的財政政策要加力提效，有效對沖私人部門需求不足缺口。一是保持適度的赤字規模，二是優化政策工具選項。三是提高專項債對基礎設施建設需求的適配度，放寬適用範圍。

報導說，貨幣政策方面，建議繼續實施穩健的貨幣政策，穩健的貨幣政策要精準有力，為實體經濟營造平穩的貨幣金融環境。