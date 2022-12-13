根據衛福部去年身心障礙統計顯示，超過半數失能者是由疾病或傷害引起，年齡集中在多是家庭經濟支柱的中壯年族群，萬一因故失能將衝擊全家人正常生活，讓原本規劃的家庭保障中斷，對此，台新人壽推出臻保傳家利率變動型美元終身保險，保障二至六級失能豁免保費，讓家中經濟支柱建構最佳防護傘。

台新人壽表示，臻保傳家利率變動型美元終身保險，繳費6年期保障終身外，提供二至六級失能者可豁免保費，避免家庭經濟支柱因為失能而使保單效力停止，同時契約有效期間內的每一保單周年日，有機會給付增值回饋分享金，讓民眾享有安心的保障之際，更可因應退休與傳承的需求及早做好規劃。

台新人壽董事長蔡康指出，從衛福部統計歷年「不健康餘命」年數來看，呈現攀升的趨勢，可見失能所造成的照護醫療費用對家人的生活將造成衝擊，增添家庭生活的負擔。保險規劃應以家庭保障為優先考量，尤其身負家庭重擔的中壯年族群，應優先選擇可強化家庭壽險保障的保險商品，同時避免萬一疾病或意外的失能對家人造成沉重的負荷，具有提供豁免保費條款的保險商品，才能讓保障不中斷。

民眾在規劃好家庭保障後，最好能選擇兼顧退休與傳承的商品，提高保險的附加價值，協助逐步實現圓滿的人生。蔡康說明，臻保傳家利率變動型美元終身保險，特別提供被保險人在繳費期間內因疾病或傷害而導致失能，並經醫院醫師診斷確定，符合條款所列第二級至第六級失能程度之一，即可豁免續期應繳保費，不造成家人的負擔。

同時於每一保單周年日，有機會享有增值回饋分享金，自第七保單年度起，另可選擇現金給付或儲存生息給付方式，有助提高退休現金流或有傳承規劃需求的民眾，特別適合家庭主要經濟支柱強化保障與退休傳承。

台新人壽強調，臻保傳家利率變動型美元終身保險繳費年期6年，即可獲至110歲的終身保障，投保年齡從0至74歲，投保金額最低1萬美元起、最高750萬美元，尤其二至六級失能可豁免保費的特性，充分發揮家庭保障的功能，輔以繳費後每年有機會享增值回饋分享金的機制，提供身處責任重大期的民眾完整的家庭保障外，還可以在責任減輕階段，累積退休準備金，讓自己及家人多一份安心真放心。