台灣蛋價近來高居不下，不過有網友發現，日本雞蛋價格相當便宜，1顆雞蛋約合新台幣5元，感嘆「日本人收入是我們兩倍，結果蛋價只要我們的一半」。對此，農委會主委陳吉仲今（13）日回應，市場的價格行情會受到許多因素影響，只看單一商品的一時價格，無法充分呈現兩國居民的生活成本樣貌，「一蛋難知秋」。

陳吉仲在臉書粉專發文，比較日台食材支出數據，去年日本（兩人以上）受薪家庭的食物花費約為24.9萬元，台灣家庭則是約為12.8萬元，「日本家庭花在食物上的錢，就近倍於台灣」；進一步比較主要的食材價格，日本白米每公斤約60至80元、台灣約33至40元，日本水果批發價為每公斤約80元、北農批發價每公斤約40至50元，日本蔬菜批發價每公斤約50元、北農批發價每公斤約28至37元，日本東京屠體豬每公斤約125元、台灣每公斤約103.4元。

陳吉仲將相關數據製表。（翻攝自陳吉仲臉書）

陳吉仲提到，去年日本蛋價均比台灣高，最高時曾達到每公斤103.44新台幣。「今年台灣因疫情趨緩、外食增加等因素，使得雞蛋消費需求快速增加，反映市場需求拉動價格」。因此今年開始價格高於日本。不過日本雞蛋價格也逐漸增加趨近台灣價格，「這現象，恰好反映國際原物料價格上漲的世界趨勢」。

陳吉仲強調，維持整體糧食安全，讓大家能安心購買農產品，「這是我們的責任」。每個國家農業樣態、生產條件都不一樣，台灣農產多樣豐富，水果更是年產約280萬公噸，鮮甜味美。最後陳吉仲喊話，「比起單一商品價格的比較，台灣有更多的美味農產品，更希望大家能更多地支持國內農產品，成為彼此幫助的助力」。